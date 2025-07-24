شكرا لقرائتكم خبر شواطئ جدة الخاصة ومهرجان التسوق يعيدان بريق صيف 2025 إلى "عروس البحر الأحمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتألق مدينة جدة هذا الصيف بمزيج فريد يجمع بين متعة التسوق ورفاهية البحر، ضمن فعاليات مهرجان جدة للتسوق 2025؛ الذي انطلق في 11 يوليو ويستمر حتى 31 أغسطس، متزامنًا مع حملة "راجعين يا بحر جدة"؛ التي تحتفي بعودة البحر ليكون مركز التجربة الصيفية في المدينة.

وفي وقت تتزين فيه المراكز التجارية بعروض مغرية وفعاليات ترفيهية يومية، وتتجه الأنظار أيضا نحو الشواطئ الخاصة والنسائية؛ التي باتت عنوانًا للخصوصية والفخامة على ساحل البحر الأحمر.

تمثّل جدة اليوم وجهة بحرية متكاملة، من خلال شواطئها النسائية التي توفر تجارب استجمام مميزة للسيدات، في مقدمتها شاطئ ناكسوس، أول شاطئ نسائي بالكامل في المدينة، بإشراف فريق نسائي متخصص، ومرافق شاملة من كراسي ومظلات ومطاعم تطل على المياه الزرقاء، مما يجعله من أبرز الوجهات الصيفية للسيدات.

ويبرز أيضًا لاميزون بيتش في أبحر الشمالية، كواحد من أفخم الشواطئ النسائية، حيث تتوفر مطاعم مطلة على البحر، وألعابًا مائية، ومناطق مخصصة للأطفال، ضمن أجواء أنيقة وآمنة.

أما محبي الطبيعة، فهم على موعد مع شاطئ المانجروف، حيث تندمج الرمال الذهبية بأشجار المانجروف الخضراء، يقع هذا الشاطئ الساحر على الساحل الغربي للمملكة، تحديدًا في منطقة أبحر الشمالية بمدينة جدة. ويُعد من أبرز الوجهات الطبيعية التي تمنح الزوار تجربة فريدة تجمع بين الاسترخاء والهدوء.

وللباحثين عن أجواء صيفية راقية، يقدّم شيدز بيتش في درة العروس تجربة من الرفاهية؛ من جلسات أنيقة على الرمال إلى عروض موسيقية حية وفعاليات مشوقة.

وتبرز حملة "راجعين يا بحر جدة" التوسع الكبير في الشواطئ الجديدة والخاصة، التي تم تطويرها لتكون امتدادًا لتجربة المدينة الحديثة والمتجددة، فإلى جانب التسوق والعروض الترفيهية، بات بإمكان العائلات والسيدات قضاء يوم كامل بين أجواء التسوق ومياه البحر، في مدينة تُعيد رسم صيفها بطريقتها الخاصة.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، التي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.