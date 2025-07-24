شكرا لقرائتكم خبر مقاهي عسير.. تجارب من المتعة والاسترخاء والطبيعة الخلابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز منطقة عسير هذه الأيام بتجارب وفعاليات وأنشطة متنوعة، مع أجواء صيفية باردة وممتعة، تجعل منها وجهة مثالية للأنشطة الخارجية التي تستهوي العائلات والشباب، وتناسب كل الأعمار والأذواق.

تجذب أجواء صيف عسير جميع الزوار والسياح إلى أحضان الطبيعة، عبر الخروج إلى الشوارع والمنتزهات والمزارع والاستمتاع بالمناظر الخلابة، وارتياد المقاهي ومحال المشروبات والمتنزهات لقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصدقاء.

وتنتشر في مدينة أبها العديد من المقاهي والمطاعم والجلسات، بل لا تخلو وجهة من الوجهات من أماكن مخصصة للمشروبات الساخنة والباردة بكل أنواعها.

ففي شارع الفن، يمكن للمتنزهين تحت أشجار الجكراندا، والمستمتعين بالفنون واللوحات، أن يستمتعوا أيضاً بكل أنواع الحلوى والمشروبات والعصائر الطازجة في هدوء ورقي من خلال "مارال كافيه"، أو غيرها من المقاهي والمطاعم المنتشرة في المكان.

كما يمكن أيضاً للمتنزهين في قرية المفتاحة التراثية، والتي تحظى بإقبال كبير من السياح والزوار بما تمتلكه من طبيعة ساحرة تتعانق مع تراث المنطقة العريق، أن يتذوقوا أجود أنواع العصائر الطازجة من محلات "عصير تايم"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، بين أجواء تقليدية يستمتع بها الزوار.

أما عشاق الأجواء الريفية الفريدة من زوار مزرعة الليوان، أو المقيمين في نُزُلها، فيمكنهم الاستمتاع بأجواء مقهى "نوتش" المميزة، وما يقدمه من مشروبات متنوعة، إلى جانب مجموعة مميزة من المطاعم والمقاهي، في جو تراثي يُحاكي تاريخ المنطقة العريق.

وفي فعالية "بلاتو"، حيث تتعانق الغيوم مع الثقافة والفن وكرم الضيافة في لوحة واحدة من الجمال، تتنوع المقاهي والمطاعم العالمية والمحلية، والجلسات الخاصة، والتي تدعو السياح والزوار إلى الجلوس قليلا في مقهى "دوبامين"، حيث فخامة المشروبات وجودة الخدمة ومتعة الأجواء.

أما المتنزهون في قرية السماء بأبها، فهم على موعد مع "كافي كي"، وغيرها من المقاهي والمطاعم، ومجموعة من العلامات التجارية العالمية، لتناول أفضل المشروبات والحلوى والوجبات الخفيفة، في أجواء من الرُقي والطبيعة الساحرة والفعاليات الممتعة.

ويأتي هذا الزخم تزامناً مع برنامج صيف السعودية 2025، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة هذا العام تحت شعار "لوّن صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في 6 وجهات سياحية متنوعة، ويتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية.

ويشمل البرنامج عروضاً للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، والعديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والتجارب المميزة، والتي يمكن التعرف عليها جميعاً من خلال:

http://www.visitsaudi.com/offers