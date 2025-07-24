شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة المكرمة تنظم فعالية "السبت البنفسجي" لتعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ستُقام الفعالية يوم الأحد، 27 يوليو 2025، في مقر غرفة مكة المكرمة، وستشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتيح لجميع المشاركين فرصة التفاعل والاستفادة.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية غرفة مكة المكرمة التي تركز على التميز المؤسسي وتنمية بيئة الأعمال والمجتمع وتسعى الغرفة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحفيز الشركات على المشاركة ودعم ذوي الإعاقة لدمجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
حيث أن رؤية المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، من خلال ضمان حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.
وتهدف غرفة مكة المكرمة من خلال فعالية "السبت البنفسجي"، إلى رفع الوعي حول أهمية دعم ذوي الإعاقة وتعزيز فهم المجتمع لاحتياجاتهم وتطلعاتهم. كما تسعى إلى خلق فرص حقيقية للتواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع بشكل عام، مما يسهم في تعزيز روح التعاون.
كما وجهت غرفة مكة المكرمة الدعوة للجميع للحضور والمشاركة في هذه الفعالية، للمساهمة في تحقيق مجتمع أكثر شمولية وتعزيز الاندماج والمشاركة الفعالة.
