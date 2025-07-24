الارشيف / اخبار السعوديه

رسميا: بأمر من ولي العهد إنشاء مجلس أعمال سعودي – سوري.. وشرط مفاجئ للأعضاء المشاركين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال المنتدى الاستثماري السوري – السعودي الذي يقام في تلك الأيام على أرض المملكة العربية تم إسدال الستار عن واحد من أهم القرارات التي أطلقها ولي العهد الأمير ، وهو العمل على تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري.

من خلال التصريحات التي أطلقها وزير الاستثمار خالد الفالح فإن ولي العهد قد أمر فعليًا بأن يتم تأسيس هذا المجلس بصورة عاجلة، على أن تكون رئاسته والأعضاء فيه من نخبة من رجال الأعمال المحققين لشروط الالتزام المالية والمعنوية.

إذ قال هنا “المجلس سيكون برئاسة وعضوية على أعلى المستويات من رجال الأعمال الملتزمين معنويًا وماليًا، وبقدراتهم على أن يكون القطاع الخاص السعودي هو الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة”.

ليتابع بالتصريح الأهم بخصوص هوية المسؤولة عن رئاسة مجلس الأعمال السعودية – السورية فقال “تم اختيار أخي وزميلي محمد بن عبد الله لقيادة هذا المجلس، ومعه رجال الأعمال”.

