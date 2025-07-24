يدخب حيز التنفيذ خلال 3 أيام.. شروط وطريقة إصدار الزيارة الشخصية في المملكة 2025 لتلك الفئات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الخارجية في السعودية عن إمكانية تقديم طلب زيارة شخصية للأفراد من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك على شرط توافر عدد من المتطلبات الأساسية التي تأتي على النحو التالي:

يجب أن يكون المستفيد من الأفراد الذين ليست لديهم صفة تجارية أو عائلية بالمتقدم بالطلب.

المتقدم بالطلب يجب أن يكون من المواطنين فقط.

يشترط تقديم الطلب من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية فقط.

لا بد من تسجيل البيانات باللغة العربية فقط؛ إلا في حال كان المستفيد من جنسية غير عربية وتكون البيانات بنفس لغة جواز سفره.

طريقة تقديم طلب زيارة شخصية إلى السعودية

أما هناك نذكر بالتفصيل الخطوات المتبعة لإصدار زيارة شخصية، وهي ما تأتي على النحو التالي: