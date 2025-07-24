الارشيف / اخبار السعوديه

نجاح إجراء عملية إزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر لمريضة عمرها 111 سنة في ⁧‫الرياض‬⁩ .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - ‏نجح استشاري في إجراء عملية إزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر لمريضة عمرها 111 سنة في ⁧‫الرياض‬⁩ .

وقال الدكتور محمد العنزي المدير الطبي لمركز التميز للعيون بمستشفى الملك سلمان “أجرينا عملية لمريضة عمرها ١١١ سنة لازالة الماء الأبيض من العين”٠

وأضاف” نعمل هذه العملية بشكل روتيني في المركز ولكن ما بجعل هذه العملية نادرة هو عمر المريضة حيث استغرقت العملية ١٥ دقيقة تقريباً وتكللت بالنجاح”٠

 

