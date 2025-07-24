شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يدشن خدمات القطع الصخري عبر “أبشر أعمال” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، عددًا من الخدمات الرقمية الجديدة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أعمال”، وذلك خلال ملتقى التحول الرقمي “التقنية والمستقبل” المقام في مقر الأمن العام بمدينة الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وشملت الخدمات المدشنة في “أبشر أعمال”، خدمة “تقرير حادث”، بالإضافة إلى خدمات القطع الصخري، التي تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية إلغاء تصاريح استعمال مواد القطع الصخري، وإلغاء تصاريح صرف المواد ونقلها، وكذلك إضافة مواد جديدة إلى تصاريح الاستعمال.

ويستفيد من هذه الخدمات المنشآت التي تملك سجلًا تجاريًا ساريًا ويتضمن نشاط ممارسة القطع الصخري، فيما تتوفر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطل الرسمية، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتحسين تجربة المستفيد.