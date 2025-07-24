عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكثير من الأفراد يظنون أن العقوبات الواردة في نظام المرور السعودي يتم تطبيقها على أصحاب المركبات فقط لا غير؛ إلا أن هذا الأمر غير صحيح وذلك لوجود مخالفات يقوم بها المشاة وهي ما تقتضي فرض العقوبات التي تصل إلى الغرامات المالية بحسب ما نوّهت إدارة المرور.

العقوبة ليست على السائقين فقط .. المرور السعودي يحذر المشاة من مخالفتين تصل غرامتهما إلى 150 ريال

أشارت الإدارة العامة للمرور في السعودية إلى المخالفة الأولى التي يقوم بها بعض المشاة وهي “عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لهم”؛ والتي تتم المعاقبة عليها بغرامة مالية بين 100 – 150 ريال.

بينما المخالفة الثانية فهي “عدم تقييد المشاة بالإشارات الخاصة بهم”؛ والتي تأتي عقوبتها المالية بنفس الغرامة وهي 100 – 150 ريال.