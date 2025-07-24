قرارات حكومية جديدة تعيد رسم خريطة سوق العقار في السعودية وتزيد جاذبية الاستثمار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد قطاع العقارات في السعودية خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة، تزامنًا مع صدور حزمة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى إعادة تنظيم السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والدولي. وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، ما ينعكس إيجابًا على مستقبل السوق العقاري. عبر موقع الخليج 365.

أبرز القرارات التي تعيد تشكيل السوق العقاري

شملت القرارات الأخيرة تعديل أنظمة التملك للأجانب، وتحديث أنظمة الرهن العقاري، إلى جانب إطلاق تصنيفات جديدة للأراضي والضوابط المنظمة لبيع المشاريع العقارية على الخارطة.

كما تم اعتماد آليات جديدة للحوكمة، وزيادة الشفافية من خلال المنصات الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين معرفة تفاصيل العقارات المطروحة، وأسعارها، وبياناتها القانونية.

هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم السوق، والقضاء على العشوائية، وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية.

تأثير القرارات على فرص الاستثمار وجاذبية السوق

مع إدخال هذه الإصلاحات، أصبحت السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين العقاريين، خاصة في ظل تسهيل إجراءات التسجيل والتراخيص، وتوفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة الطلب على العقارات، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، فضلًا عن تحسين جودة المشاريع المطروحة.

كما تسهم القرارات في توزيع التنمية العمرانية بشكل متوازن بين المناطق، وتشجيع الاستثمارات في المدن الواعدة والمناطق الأقل نموًا سابقًا، مما ينعكس على تحريك الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الوظيفية المرتبطة بالقطاع العقاري.