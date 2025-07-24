الجوازات تُجيب.. هل يمكن إصدار جواز سفر سعودي دون وجود هوية وطنية؟!

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشارت المديرية العامة للجوازات في السعودية إلى واحدة من الخدمات المتاحة لباقة المواطنين؛ وهي إمكانية إصدار جواز سفر لمن هم أقل من 10 سنوات ولا يملكون هوية وطنية، وبهذا تؤكد على أن الأفراد الذين لم يبلغوا السن القانوي لإصدار الهوية يحق لهم الحصول على جوازات سفر من أجل الخروج من المملكة متى أرادوا.

رابط إصدار جواز سفر سعودي لمن هم أقل من 10 سنوات

من هنا يتوجب العلم أن تلك الخدمة متاحة فقط من خلال أبشر، وهي ما يمكن تقديم طلب الاستفادة منها بواسطة ولي أمر المواطن الراغب في إصدار جواز السفر، وذلك بالخطوات التالية: