الارشيف / اخبار السعوديه

“بخطوات بسيطة” الاستعلام عن وثيقة عقد من منصة ناجز.. عبر هذا الرابط

0 نشر
0 تبليغ

“بخطوات بسيطة” الاستعلام عن وثيقة عقد من منصة ناجز.. عبر هذا الرابط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من سلسلة الخدمات المتاحة لجملة الأفراد في المملكة العربية عبر منصة ناجز جاءت خدمة التحقق أو الاستعلام عن وثيقة عقد، وهي ما تم توضيح طريقتها والتي جاءت بباقة الخطوات التالية:

  1. الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لمنصة ناجز “من هنا“
  2. تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.
  3. فتح أيقونة خدمات التحقق.
  4. اختيار خدمة التحقق من وثيقة عقد.
  5. النقر على زر تقديم طلب جديد.
  6. تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الوثيقة، تاريخ الإصدار ورقم هوية المستعلم.
  7. الضغط على زر تحقق.

شروط التحقق من وثيقة عقد عبر ناجز

لا بد من التنويه على وجود عدد من المتطلبات الواجب توافرها للتمكن من التحقق من وثائق العقود عبر منصة ناجز، وهي ما تأتي كما يلي:

  • يجب أن يمتلك المستعلم حساب شخصي على بوابة ناجز الإلكتروني ببيانات النفاذ الوطني الموحد.
  • يشترط وجود عقد فعلي والذي يتضمن البيانات الآتية؛ رقم الوثيقة، وتاريخ إصدارها.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا