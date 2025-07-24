“بخطوات بسيطة” الاستعلام عن وثيقة عقد من منصة ناجز.. عبر هذا الرابط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من سلسلة الخدمات المتاحة لجملة الأفراد في المملكة العربية السعودية عبر منصة ناجز جاءت خدمة التحقق أو الاستعلام عن وثيقة عقد، وهي ما تم توضيح طريقتها والتي جاءت بباقة الخطوات التالية:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لمنصة ناجز “من هنا“ تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد. فتح أيقونة خدمات التحقق. اختيار خدمة التحقق من وثيقة عقد. النقر على زر تقديم طلب جديد. تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الوثيقة، تاريخ الإصدار ورقم هوية المستعلم. الضغط على زر تحقق.

شروط التحقق من وثيقة عقد عبر ناجز

لا بد من التنويه على وجود عدد من المتطلبات الواجب توافرها للتمكن من التحقق من وثائق العقود عبر منصة ناجز، وهي ما تأتي كما يلي: