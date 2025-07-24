“دعهم يعبرون بأمان” غرامة مالية مشددة على تجاوز إشارة المرور الحمراء في السعودية.. المرور يحذر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بسبب رصد الكثير من المخالفات المرورية التي يقوم بها أصحاب المركبات تم توجيه واحد من أهم التحذيرات من تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر؛ حيث إنها تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة وضياع الأرواح.

ومن هنا تم التشديد على أن العقوبة المفروضة على تلك المخالفة تتمثل في الغرامة المالية التي يبدأ الحد الأدنى لها من 3000 ريال وتصل إلى 6000 ريال.

هل يتم حجز المركبة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء

من الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور في السعودية قد أكدت على أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لا تؤدي إلى الحجز على المركبات، فقط تتم المعاقبة بالغرامات المالية كما سبق التوضيح.