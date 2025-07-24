وزارة الشؤون البلدية تطلق عقدًا موحدًا لتنظيم المطابخ المنزلية وتقليل النزاعات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية عقدًا موحدًا جديدًا خاصًا بالمطابخ المنزلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط المتنامي وضمان حقوق جميع الأطراف. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الداعمة للمشروعات الصغيرة، وتحديدًا الأعمال التي تُدار من المنازل، من أجل تقنينها وتشجيع بيئة عمل آمنة ومنظمة. عبر موقع الخليج 365.

أهداف العقد الموحد للمطابخ المنزلية

العقد الموحد يضع إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين أصحاب المطابخ المنزلية والعملاء، ويتضمن شروطًا فنية وصحية وقانونية من شأنها الحد من الخلافات المحتملة التي قد تنشأ بسبب سوء الفهم أو غياب التوثيق الرسمي.

ويشمل العقد عناصر مهمة مثل تحديد نوعية الخدمات المقدمة، وضمان جودة الطعام، وآليات التسليم، وحقوق كل طرف في حال حدوث طارئ أو إخلال بالشروط المتفق عليها.

كما تهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى دعم النساء العاملات من المنزل، واللواتي يشكّلن النسبة الأكبر من العاملين في هذا القطاع، بما يحقق الاستقرار التجاري ويعزز دخل الأسر المنتجة.

تعزيز الرقابة الصحية والسلامة العامة

من المقرر أن تتابع البلديات المحلية تنفيذ هذا العقد الموحد، بالتعاون مع الجهات الرقابية والصحية، لضمان التزام المطابخ المنزلية بالمعايير المعتمدة، لا سيما المتعلقة بالنظافة وسلامة الأغذية.

كما سيتم تقديم دورات تدريبية وإرشادية لأصحاب المطابخ حول كيفية تطبيق الشروط الصحية وتحقيق متطلبات الترخيص، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين ويقلل من المخالفات.

وتعكس هذه المبادرة رغبة المملكة في دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي، وتمكينها من التوسع والنمو بطريقة أكثر احترافية وأمانًا.