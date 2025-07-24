الدفاع المدني السعودي ينجح في السيطرة على حريق ضخم اندلع بمنطقة جبلية في الطائف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي من إخماد حريق ضخم اندلع في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة الطائف، بعد جهود متواصلة شاركت فيها فرق إطفاء وإنقاذ متخصصة، دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح. ويُعد هذا التحرك السريع جزءًا من استعدادات الدفاع المدني لموسم الصيف الذي تزداد فيه مخاطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية والغابات. عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل الحريق وجهود الإخماد

وقع الحريق في منطقة جبلية وعرة التضاريس، ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فرق الإطفاء التي سارعت إلى تطويق النيران ومنع امتدادها إلى مناطق سكنية أو حيوية مجاورة.

وقد استخدمت الفرق طائرات مساندة ومعدات متطورة للوصول إلى بؤر النيران، كما جرى إخلاء المناطق القريبة من موقع الحادث احترازيًا لتأمين سلامة المواطنين.

وذكر شهود عيان أن أعمدة الدخان كانت مرئية من مسافات بعيدة، فيما شاركت في عمليات الإطفاء فرق ميدانية مدربة على التعامل مع هذا النوع من الحرائق التي غالبًا ما تتطلب تنسيقًا عاليًا بين الجهات المختلفة.

استعدادات الدفاع المدني لموسم الصيف

أكدت الجهات المعنية أن الدفاع المدني مستمر في تنفيذ خططه الوقائية في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المناطق الجبلية ذات الغطاء النباتي الكثيف. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة استباقية تشمل المراقبة الجوية، وزيادة عدد الفرق الميدانية، والتعاون مع الجهات البيئية لتقليل مسببات الحرائق مثل المخلفات أو التعديات العشوائية.

كما تم توجيه المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط قد يؤدي إلى نشوب حرائق، والابتعاد عن الأماكن المتضررة حتى الانتهاء الكامل من عمليات التبريد والتأمين.