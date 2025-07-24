تابع الان خبر إنجاز سعودي جديد.. 4 ميداليات دولية في أولمبياد الكيمياء 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً علمياً جديداً، بعدما فاز منتخبها المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي 2025 بأربع ميداليات برونزية، في الدورة الـ57 من الأولمبياد، الذي أُقيم هذا العام في مدينة دبي بدولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 360 طالبًا وطالبة يمثلون أكثر من 90 دولة.

أربعة طلاب سعوديين يصعدون على منصة التتويج

تألف الفريق السعودي من أربعة طلاب متميزين:

رند الحسن عوضة (إدارة تعليم الرياض)

(إدارة تعليم الرياض) حيدر ياسر الدبيسي (إدارة تعليم الشرقية)

(إدارة تعليم الشرقية) عمار محمد التركستاني (إدارة تعليم جدة)

(إدارة تعليم جدة) علي أحمد باوزير (إدارة تعليم الرياض)

وقد خضع الفريق لبرامج تدريبية مكثفة بإشراف مؤسسة “موهبة” وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم السعودية، هدفت إلى تطوير مهاراتهم وتحفيز قدراتهم العلمية في مجال الكيمياء التنافسية.

عودة مكلّلة بالنجاح إلى أرض الوطن

عاد أعضاء الفريق السعودي إلى الرياض صباح الاثنين، عبر مطار الملك خالد الدولي، حاملين للوطن أربع ميداليات دولية تضاف إلى سجل المملكة المتنامي في المحافل العلمية العالمية.

سجل مشرف للمملكة في أولمبياد الكيمياء

تُعد هذه المشاركة امتداداً لمسيرة المملكة الحافلة في أولمبياد الكيمياء الدولي، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 1968. وتهدف المسابقة إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب وتشجيعهم على تقديم حلول إبداعية في مجال الكيمياء.

وقد بلغ إجمالي الجوائز التي حققتها المملكة حتى الآن 49 جائزة دولية، تتوزع بين:

15 ميدالية فضية

32 ميدالية برونزية

شهادتي تقدير

دعم وطني للمواهب العلمية

يعكس هذا الإنجاز الدعم الكبير الذي توليه المملكة للموهوبين في جميع المجالات العلمية، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية عالمياً، من خلال الاستثمار في العقول الشابة والتميز الأكاديمي.