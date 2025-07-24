تابع الان خبر مؤتمر البحر الأحمر 2026: دعوة للباحثين لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل الحضاري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت هيئة المتاحف بالتعاون مع هيئة التراث عن فتح باب المشاركة في مؤتمر البحر الأحمر بنسخته الثانية عشرة، والذي سيُعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2026، في متحف البحر الأحمر الجديد، الواقع داخل مبنى باب البنط التاريخي في قلب جدة التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2014.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحضور الثقافي للمملكة وتفعيل دور المتاحف بوصفها منصات للتبادل المعرفي والحضاري بين شعوب المنطقة.

مؤتمر دولي يعكس أهمية البحر الأحمر التاريخية والثقافية

منذ انطلاقه عام 2002، ترسخ مؤتمر البحر الأحمر كمنصة علمية رائدة تسلط الضوء على البحر الأحمر باعتباره وحدة جغرافية وتاريخية غنية بالتنوع والتفاعل الإنساني. وقد استضاف المؤتمر نخبة من المؤسسات الأكاديمية العالمية، مثل المتحف البريطاني، جامعة إكستر، جامعة برشلونة المستقلة، وجامعة كريت وغيرها.

ويُعقد المؤتمر هذا العام لأول مرة في موقع استراتيجي على ضفاف البحر الأحمر نفسه، في خطوة تؤكد مكانة المملكة المتنامية على الساحتين الإقليمية والدولية كمركز معرفي وثقافي.

محاور علمية وثقافية متنوعة تعزز البحث والحوار الحضاري

يتناول المؤتمر مجموعة واسعة من المحاور تشمل:

حفظ التراث الثقافي والمقتنيات المتحفية في ظل التغيرات البيئية والاجتماعية.

والمقتنيات المتحفية في ظل التغيرات البيئية والاجتماعية. مشروعات التوثيق الرقمي وأهمية إشراك المجتمع المحلي في حماية الإرث الثقافي.

وأهمية إشراك المجتمع المحلي في حماية الإرث الثقافي. البحر الأحمر كفضاء متحرك للحدود الجغرافية والثقافية عبر العصور.

عبر العصور. محور التجارة والاتصال البحري ، مسلطًا الضوء على موانئ تاريخية كجدة، برنيس، ومصوع.

، مسلطًا الضوء على موانئ تاريخية كجدة، برنيس، ومصوع. العلاقة بين البيئة والإنسان من خلال دراسات أثرية وبيئية متقدمة.

من خلال دراسات أثرية وبيئية متقدمة. المشاهد الثقافية للمدن والمستوطنات القديمة حول البحر الأحمر.

القديمة حول البحر الأحمر. التراث الثقافي المغمور بالمياه وجهود استكشاف وحماية حطام السفن القديمة.

وجهود استكشاف وحماية حطام السفن القديمة. التفاعل بين الثقافات، ودور البحر الأحمر كممر للحضارات بين مصر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا.

دعوة لتقديم الأبحاث والملخصات العلمية

دعت هيئة المتاحف جميع الباحثين المهتمين بالتاريخ، البيئة، الأنثروبولوجيا، والآثار إلى تقديم ملخصات أوراقهم باللغة الإنجليزية بحد أقصى 300 كلمة، في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2025، على البريد الإلكتروني:

[email protected]

كما يمكن للباحثين المشاركة بملصقات علمية، حيث تخضع المشاركات لمراجعة لجنة علمية لضمان الجودة الأكاديمية.

منح سفر لدعم الباحثين من المنطقة والدول النامية

في خطوة لدعم الحراك العلمي وتعزيز المشاركة الإقليمية والدولية، أعلنت الهيئة عن تخصيص خمس منح سفر تشمل تكاليف الإقامة والتسجيل، مع إعطاء الأولوية للباحثين من منطقة البحر الأحمر والدول ذات الدخل المحدود.

جدة تحتضن الحوار الثقافي بين حضارات البحر الأحمر

أكدت هيئة المتاحف وهيئة التراث أن استضافة المؤتمر في متحف البحر الأحمر الجديد يُعد تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز الحضور العلمي والثقافي، ودعم الحوار الحضاري بين شعوب البحر الأحمر، بما يسهم في حفظ التراث المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والعلمي.