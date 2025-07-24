الارشيف / اخبار السعوديه

وفاة الأمير النائم بعد 20 عاما في الغيبوبة

بيروت - نادين الأحمد - أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس السبت، وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد أكثر من 20 عامًا قضاها في غيبوبة تامة، عُرف خلالها إعلاميًا بلقب “الأمير النائم”.

وجاء في بيان الديوان: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود”، مشيرًا إلى أنه سيُصلى عليه الأحد، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

 

