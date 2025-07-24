تابع الان خبر السعودية تتصدر نمو إيرادات السياحة العالمية في 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في تقريرها الصادر بشهر مايو 2025، أن المملكة العربية السعودية حققت المرتبة الأولى عالميًا في نسبة نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

قفزة في أعداد السياح الدوليين

ووفقًا للتقرير الأممي الصادر ضمن “باروميتر السياحة العالمية”، سجلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 102% في أعداد الزوار الدوليين، متجاوزةً بذلك المتوسط العالمي البالغ 3%، ومتقدمة بفارق واضح على معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 44%، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة.

ترتيب المملكة في مؤشرات السياحة العالمية

كما صنّف التقرير السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نمو أعداد السياح الدوليين في نفس الفترة، فيما جاءت ثانيًا على مستوى الشرق الأوسط، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في تطوير قطاع السياحة وتوفير بنية تحتية متكاملة.

رؤية 2030 ودفع عجلة السياحة

هذا الإنجاز العالمي يعكس فاعلية رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في السياحة، لتكون المملكة واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم خلال السنوات القادمة.