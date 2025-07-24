تابع الان خبر وزير الخارجية المصري: علاقتنا مع السعودية “خط أحمر” حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، على متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، مشددًا على أن أي محاولات للإساءة لهذه الروابط الأخوية مصيرها الفشل.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم بمدينة العلمين، في لقاء يعكس عمق التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة والرياض.

وأعرب عبد العاطي عن الرفض الكامل والاستهجان التام لأي محاولات يائسة من بعض المنصات الإلكترونية غير المسؤولة للمساس بالعلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، أو التشكيك في صلابتها.

كما شدد الوزير المصري على أن العلاقات بين البلدين أكبر من أي حملات أو منصات مغرضة، مؤكدًا أن الروابط الأخوية والاستراتيجية بين الشعبين والقيادتين راسخة لا تهتز، وأن من يحاول زعزعة هذه العلاقة “لا يعرف شيئًا عن التاريخ ولا عن الحاضر”.