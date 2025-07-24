تابع الان خبر السعودية تطلق جسرًا جويًا لدعم متضرري حرائق اللاذقية في سوريا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت إلى مطار حلب الدولي أول طائرة إغاثية سعودية محملة بمساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من المملكة العربية السعودية، بهدف دعم المتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت محافظة اللاذقية مؤخرًا، ضمن أولى دفعات الجسر الجوي السعودي الذي يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية.

مساعدات عاجلة للمتضررين من حرائق الغابات

شملت المساعدات المقدمة مواد إيوائية أساسية للناجين من الحرائق، في خطوة إنسانية عاجلة تعكس التزام المملكة المستمر بدعم الأشقاء في مختلف الأزمات الإنسانية، وخاصة في أوقات الكوارث الطبيعية والحرائق واسعة النطاق.

الربيعة: المملكة تجسد روح الأخوة والتضامن

وفي تصريح رسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، أن ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية للمتضررين في سوريا يعبّر عن القيم النبيلة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والتي تضع العمل الإنساني في صدارة أولوياتها.

وأشار الربيعة إلى أن هذه الطائرة تُعد الرحلة السابعة عشرة ضمن برنامج الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الأشقاء السوريين.

اتفاقية دعم لمكافحة حرائق اللاذقية

وفي إطار الدعم الشامل، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، تهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة حرائق الغابات في بلدة كسب بمحافظة اللاذقية. وتتضمن الاتفاقية تقديم معدات متخصصة وآليات فنية ولوجستية تُسهم في رفع كفاءة فرق الإطفاء، وتسريع الاستجابة للحوادث الطارئة.

استمرار الدعم السعودي للأشقاء في سوريا

وتأتي هذه الجهود ضمن التوجه الإنساني الثابت للمملكة، الذي يرتكز على تعزيز كرامة الإنسان وتقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، خصوصًا في ظل الكوارث البيئية التي تهدد حياة المدنيين.

ويؤكد الجسر الجوي السعودي إلى سوريا، مجددًا، المكانة الريادية للمملكة على خارطة العمل الإنساني الإقليمي والدولي، عبر ذراعها المتخصص مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي يواصل أداء دوره بكفاءة عالية في تقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة والمتضررة.