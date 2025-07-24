تابع الان خبر تعاون “اعتدال” وتيليجرام يحذف أكثر من 30 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أثمر التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” ومنصة تيليجرام عن نتائج مؤثرة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم حذف أكثر من 30.8 مليون مادة رقمية متطرفة، بالإضافة إلى إغلاق 1,254 قناة تنشر محتوى متطرفًا.

أكثر من 207 مليون مادة متطرفة تم حذفها منذ 2022

منذ بدء التعاون بين الطرفين في فبراير 2022 وحتى نهاية يونيو 2025، بلغ إجمالي المحتوى المتطرف الذي تم حذفه 207,604,942 مادة، كما تم إغلاق 17,455 قناة متطرفة، مما يعكس تأثير هذا التعاون طويل الأمد في الحد من انتشار الفكر المتطرف على المنصات الرقمية.

اعتدال يواصل ريادته في مكافحة التطرف الرقمي

يُعد مركز “اعتدال” من أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفكر المتطرف باستخدام أدوات رقمية متقدمة، ويعتمد في شراكاته على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي لرصد المحتوى المتطرف بمختلف أشكاله.

تيليجرام يعزز دوره في تعزيز الأمن الرقمي

من جهتها، أبدت منصة تيليجرام التزامًا متزايدًا بالتعاون مع الجهات الدولية لمكافحة المحتوى الضار والمتطرف، وذلك من خلال تطوير خوارزميات الكشف والإبلاغ وإغلاق الحسابات والقنوات المخالفة لسياسات الاستخدام.

نموذج سعودي عالمي في حماية الفضاء الرقمي

تعكس هذه النتائج النهج السعودي الفعال في حماية الفضاء الرقمي ومكافحة جميع أشكال التطرف، سواء من خلال التعاون التقني أو عبر المبادرات الأمنية والفكرية التي تتكامل مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى ترسيخ الأمن الفكري والمجتمعي.