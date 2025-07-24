تابع الان خبر إنجاز سعودي في الفضاء.. “الفضاء مداك” يعود من محطة الفضاء الدولية بنجاح حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت وكالة الفضاء السعودية، يوم الثلاثاء، عن نجاح عودة حزمة من التجارب العلمية والفنية التي نفذها طلاب وطالبات من المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، ضمن مبادرة “الفضاء مداك”، إلى كوكب الأرض بسلام، وذلك عقب انتهاء مهمة “AX-4” على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

شراكة ملهمة لتمكين الجيل العربي الصاعد

وقد جاءت هذه المبادرة النوعية ثمرة تعاون مشترك بين وكالة الفضاء السعودية، ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، عبر مركز “عِلمي” لاكتشاف العلوم والابتكار، أحد الأذرع التعليمية للمؤسسة. وتهدف المبادرة إلى تحفيز الشباب السعودي والعربي على الانخراط في علوم الفضاء، من خلال تقديم تجارب مبتكرة تجمع بين الفن، والهندسة، والنباتات في بيئة منعدمة الجاذبية.

عشرة مشاريع عربية في الفضاء

المهمة الفضائية تضمنت تنفيذ عشر تجارب طلابية، تم اختيارها بعناية من بين مئات المشاركات التي خضعت لتقييم علمي وفني دقيق من قِبل خبراء سعوديين ودوليين. وقد ارتكزت معايير الاختيار على الابتكار، وإمكانية التطبيق في الفضاء، ومدى مساهمة الفكرة في تقدم العلوم وتحفيز الإبداع العربي.

إشراف مباشر من روّاد الفضاء

قامت رائدة الفضاء العالمية بيجي ويتسون بتنفيذ التجارب على متن محطة الفضاء الدولية، تحت إشراف مباشر من رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، وبمتابعة فنية حثيثة من الفريق العلمي في وكالة الفضاء السعودية، مما ضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والنجاح.

تجربة تعليمية فريدة للشباب العربي

تُعد مسابقة “الفضاء مداك” أول مسابقة عربية تتيح للطلاب إرسال تجاربهم إلى الفضاء الحقيقي، حيث أتاحت الفرصة لمشاركة مشاريع ضمن ثلاث مسارات رئيسية: الفنون، النباتات، والهندسة. وأسهمت في تعزيز المهارات العلمية والعملية، وتمكين الطلاب من تطبيق أفكارهم في بيئة فضائية حقيقية.

خطوة رائدة نحو مستقبل الفضاء العربي

يشكل هذا الإنجاز مرحلة جديدة في مساعي المملكة نحو تعزيز وجودها في قطاع الفضاء، ويعكس التزامها ببناء جيل عربي قادر على الابتكار والاستكشاف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتقنية.