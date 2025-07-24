تابع الان خبر 5 ملايين زائر للروضة الشريفة والسلام على النبي خلال موسم حج 1446هـ حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تسجيل أرقام استثنائية في عدد الزائرين والمصلين في الروضة الشريفة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، حيث بلغ إجمالي من أدوا الصلاة في الروضة 1,958,076 مصلٍ ومصلية من الرجال والنساء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 ذو القعدة حتى 29 ذو الحجة 1446هـ.

ملايين يزورون النبي وصاحبيه بالسلام والدعاء

كما أعلنت الهيئة أن عدد الزائرين الذين قدموا للسلام على النبي محمد ﷺ، وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، خلال الفترة نفسها، بلغ 3,447,799 زائرًا، ما يعكس الإقبال الكبير والارتباط الروحي العميق لدى المسلمين تجاه المسجد النبوي الشريف.

تنظيم متكامل لخدمة الزوار والمعتمرين

تأتي هذه الإحصاءات في إطار منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الهيئة لضمان سلاسة التنظيم، وسهولة أداء العبادات، وتوفير الأجواء الإيمانية الهادئة، بما يُحسن تجربة ضيوف الرحمن ويُجسد العناية الفائقة التي توليها القيادة السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

القيادة الرشيدة تواصل رعايتها للحرمين

الهيئة أشادت بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، الذي مكّنها من تقديم هذه الخدمات الرفيعة، والارتقاء بمستوى التنظيم والتسهيلات، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة المسجد النبوي كوجهة روحية كبرى للمسلمين من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا في مواسم الحج والعمرة.