إذا وجدت سمكتين تتخاصمان في عرض البحر فأعلم أن سفينة سعودية مرت بينهما

إذا وجدت سمكتين تتخاصمان في عرض البحر فأعلم أن سفينة سعودية مرت بينهما

بيروت - نادين الأحمد - هذه حكمة تونسية يرددها علنا الرئيس التونسي : قيس سعيد 

إذا رأيت سمكتين تتخاصمان في عرض البحر ، فأعلم أن سفينة سعودية قد مرت بينهما 

الحكمة تختصر كل شئ : أن السعودييين حقودين ، لا يعرفون الحب أو المودة أو السلام ، بل هم صناع كراهية أينما كانو علي الأرض أو البحر أو الجو ، حتي لو دخلو الجنة تظل الكراهية جزء أصيل في قلوبهم .. 

اللهم نجحنا من والسعوديين يارب العالمين الي يوم الدين .. 

https://www.facebook.com/reel/4028597277381500

