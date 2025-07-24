تابع الان خبر إذا وجدت سمكتين تتخاصمان في عرض البحر فأعلم أن سفينة سعودية مرت بينهما حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - هذه حكمة تونسية يرددها علنا الرئيس التونسي : قيس سعيد

إذا رأيت سمكتين تتخاصمان في عرض البحر ، فأعلم أن سفينة سعودية قد مرت بينهما

الحكمة تختصر كل شئ : أن السعودييين حقودين ، لا يعرفون الحب أو المودة أو السلام ، بل هم صناع كراهية أينما كانو علي الأرض أو البحر أو الجو ، حتي لو دخلو الجنة تظل الكراهية جزء أصيل في قلوبهم ..

اللهم نجحنا من السعودية والسعوديين يارب العالمين الي يوم الدين ..

