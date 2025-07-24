تابع الان خبر انطلاق منتدى مصر للتعدين 2025 بمشاركة سعودية رفيعة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شهدت العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تحت شعار: “تسريع الاكتشاف التجاري والاستكشاف والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات”.

جاء ذلك بحضور رسمي موسّع، تقدمه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى جانب معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في المملكة العربية السعودية، المهندس خالد بن صالح المديفر، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الأستاذ صالح بن عيد الحصيني.

إضافة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني. كما شهد المنتدى حضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول، وممثلي كبرى شركات التعدين الإقليمية والعالمية.

ويستمر المنتدى على مدار يومين، حيث يناقش مجموعة من المحاور الإستراتيجية في صناعة التعدين، أبرزها:

تعزيز فرص الاستثمار في الدرع العربي النوبي

تطوير منظومة تراخيص الاستكشاف

آليات تمويل المشاريع التعدينية

دعم التكامل الصناعي في القطاع

التركيز على المعادن الحيوية وسلاسل الإمداد

صياغة خارطة طريق نحو التنافسية العالمية

استعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال التعدين

تُعَدُّ المشاركة السعودية رفيعة المستوى تأكيدًا على عمق التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر، خاصة في مجال التعدين الذي يشهد اهتمامًا متصاعدًا في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامج التطوير الشامل للثروات المعدنية.