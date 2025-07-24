تابع الان خبر مصري رايح السعودية عشان يتاجر في الحشيش: اتقبض عليه حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم، بأن قوات الأمن بمحافظة جدة ألقت القبض على مقيم مصري لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة قبضت على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وأفادت بأنه جرى إيقاف المصري واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأكدت الجهات الأمنية أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة والتكتم عن الطرف المبلغ.