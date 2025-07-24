تابع الان خبر السعودية تُشيد بخطوات سوريا نحو الاستقرار وتُدين الاعتداءات الإسرائيلية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكدت المملكة العربية السعودية متابعتها الحثيثة للتطورات الراهنة في الجمهورية العربية السورية، وأبدت ارتياحها تجاه الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية بهدف تعزيز الأمن الداخلي، وترسيخ الاستقرار، وحماية السلم الأهلي، بما يسهم في فرض سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية، ويصون وحدة البلاد ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، عبّرت المملكة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ورفضها القاطع لأي تدخل خارجي يزعزع استقرار سوريا، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ولاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974م.

وجددت السعودية دعوتها الصادقة إلى المجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعّال لدعم سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، ولاتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، التي تقوض جهود السلام وتهدد أمن المنطقة بأكملها.