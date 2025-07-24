تابع الان خبر السعودية تتصدر عالميًا في نمو إيرادات السياحة الدولية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا غير مسبوق على مستوى السياحة العالمية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في معدل نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب تقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة في مايو 2025.

السعودية تتقدم عالميًا في أعداد السياح

كما أشار التقرير الأممي إلى أن المملكة جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة نمو أعداد السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019، كما حلت في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط خلال نفس الفترة.

نمو بنسبة 102% في أعداد السياح

سجلت المملكة نموًا مذهلًا بنسبة 102% في عدد السياح الدوليين خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025، مقارنةً مع الفترة المماثلة من عام 2019، متجاوزةً بشكل واضح:

متوسط النمو العالمي الذي بلغ 3%

الذي بلغ 3% معدل نمو منطقة الشرق الأوسط والذي سجل 44%

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتقدمة التي أصبحت المملكة تحتلها على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

دعم مستمر لتحقيق رؤية 2030

هذا التقدّم الكبير يُعدّ نتيجة مباشرة للجهود الواسعة التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع السياحة، في إطار استراتيجيتها الطموحة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي.

إشادة دولية بنجاح التحول السياحي

يؤكد تصدّر المملكة لهذه المؤشرات على فاعلية السياسات السياحية، وتكامل الخطط والبرامج الحكومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية، وتيسير دخول السياح، وتنويع التجارب السياحية في مختلف مناطق المملكة.