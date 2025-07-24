تابع الان خبر السعودية تدعو لتعاون دولي مكثف لمواجهة التهديدات السيبرانية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - جددت المملكة العربية السعودية التزامها بدعم التعاون الدولي لمجابهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الختامية للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن المعلومات والاتصالات التابع للأمم المتحدة، والتي أُقيمت في نيويورك بين 7 و11 يوليو 2025.

وقد مثّل المملكة كل من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوفد الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث ناقش الفريق قضايا الأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي، بما في ذلك التهديدات الحالية والمستقبلية، والمعايير المطلوبة لضبط سلوك الدول في الفضاء الرقمي.

المملكة تشدد على استدامة الجهود وتعزيز بناء الثقة الرقمية

خلال الاجتماع، أكدت السعودية على أهمية مواصلة الجهود في بناء الثقة بين الدول في الفضاء السيبراني، وأهمية تعزيز القدرات التقنية والبشرية لمواجهة التهديدات المتنامية. كما دعت إلى استمرار الحوار المنظم تحت مظلة الأمم المتحدة لضمان تقدم منظم ومستدام في ملف الأمن السيبراني.

مبادرات سعودية لتعزيز الأمن السيبراني العالمي

أبرزت المملكة الدور المحوري الذي تلعبه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لا سيما من خلال إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي يدعم مبادرات دولية تهدف إلى رفاهية الإنسان وتنمية المجتمعات رقمياً.

كما أشارت إلى مبادرتها بتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي نال ترحيب القادة العرب، وتم اختيار مدينة الرياض مقرًا دائمًا له، خلال قمة جامعة الدول العربية رقم 33 التي عُقدت في مايو 2024 في البحرين.

اتفاق أممي لتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني

انتهت فعاليات الدورة إلى الاتفاق على آلية دولية تهدف إلى تعزيز سلوك الدول المسؤول في المجال السيبراني، وذلك تحت إشراف اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تؤكد التزامها بالجهود الدولية

تأتي مشاركة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في هذا الاجتماع ضمن إطار دورها المحوري في تمثيل المملكة دوليًا في كافة المحافل السيبرانية، والتزامها بدعم التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي لحماية الأمن الرقمي الوطني والمصالح الحيوية للمملكة.