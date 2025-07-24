تابع الان خبر “روبوت التوحد” يضع جامعة سعودية على خريطة الابتكار العالمي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حصدت جامعة نجران، ممثلة بكلية الطب، تكريمًا مرموقًا خلال فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2025)، المنعقد في جنيف بسويسرا، بعد أن تم ترشيح مشروعها “روبوت التوحد” رسميًا من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ضمن أفضل 20 مشروعًا عالميًا في قطاع الصحة الإلكترونية.

“روبوت التوحد”.. خطوة سعودية نحو دعم أطفال الطيف

جاء مشروع “روبوت التوحد” كأحد النماذج المبتكرة التي تستثمر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الذكي لتعزيز مهارات الأطفال المصابين بالتوحد، بما يشمل تنمية قدراتهم على التواصل، وتحسين التنظيم العاطفي، والوظائف التنفيذية، مع ضمان سلامتهم النفسية والسلوكية. ويعتمد المشروع على أدوات تقنية تدعم استقلالية الطفل وتُسهم في رفع جودة حياته.

مشروع في قلب أهداف التنمية المستدامة

يندرج الابتكار تحت فئة “تطبيقات تقنيات المعلومات والاتصالات في الصحة الإلكترونية”، حيث يسهم المشروع في خدمة الفئات الأكثر حاجة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطويع التكنولوجيا لخدمة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بطريقة إنسانية وفعّالة.

فخر أكاديمي سعودي على منصة عالمية

عبّر الدكتور حسين آل عماد، قائد المشروع البحثي، عن اعتزازه بهذا التقدير الدولي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس جودة البحوث التطبيقية التي تقودها جامعة نجران في مجالات الابتكار الطبي والتقني، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف العالمي يدفع الفريق لمواصلة تطوير المشروع وتوسيع نطاق تطبيقه داخل المملكة وعلى مستوى العالم.

منتدى WSIS منصة دولية للتميّز التقني

تُعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، من أبرز الفعاليات السنوية التي تحتفي بالمبادرات التقنية الرائدة على مستوى العالم، وتسعى إلى إبراز مشاريع التكنولوجيا التي تخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.