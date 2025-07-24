تابع الان خبر السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أظهر تقرير حديث أن المملكة العربية السعودية احتفظت بموقع الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي استثمارات بلغ 3.2 مليارات ريال سعودي (ما يعادل نحو 860 مليون دولار)، تم توجيهها إلى شركات ناشئة سعودية.

ويفوق هذا الرقم حجم الاستثمار الجريء الذي تحقق خلال عام 2024 بالكامل، في مؤشر قوي على نمو بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، واستمرار تأثير رؤية 2030 في دفع عجلة التحول الاقتصادي.

114 صفقة استثمار تؤكد جاذبية السوق السعودي

بحسب التقرير الصادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة في بيانات الشركات الناشئة، استحوذت السعودية على 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة خلال النصف الأول من 2025، متقدمة على بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسجل السوق السعودي رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي بلغت 114 صفقة خلال هذه الفترة، مما يعكس مدى قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للمستثمرين، ويعزز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة.

دعم القيادة السعودية ركيزة تطور منظومة الاستثمار

من جانبه، صرّح الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، قائلاً:

“إن استمرار المملكة في تصدر مشهد الاستثمار الجريء هو ثمرة الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030″.

وأضاف أن شركة SVC ملتزمة بدورها في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من النمو السريع والمستدام، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

ريادة مستمرة في بيئة الابتكار وريادة الأعمال

يعكس تصدر السعودية لمشهد الاستثمار الجريء في 2025 تحولها إلى بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، مدعومة بسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة، وبرامج تمويل متنوعة تدعم نمو الشركات الناشئة في جميع القطاعات، من التقنية والذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والتجارة الرقمية.