السعودية تواصل ريادتها في حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا

بيروت - نادين الأحمد - أكدت المملكة العربية السعودية، عبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، التزامها الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تبني معايير الأخلاقيات الرقمية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

تحديات عالمية تُقابلها حلول سعودية متقدمة

مع التسارع الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الأفراد والمؤسسات، برزت الحاجة إلى تنظيم استخداماتها. وكانت المملكة من أوائل الدول التي سارعت إلى وضع سياسات واضحة لضبط أخلاقيات هذه التقنية، بما يضمن تحقيق الفائدة للإنسانية جمعاء.

دعم ولي العهد يقود “سدايا” نحو الريادة

يحظى هذا التوجه بدعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة “سدايا”، حيث وجّه بتعزيز الوعي بالسياسات واللوائح المنظمة للبيانات والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في ترسيخ مكانة “سدايا” كمرجع وطني رائد في هذا المجال.

شراكة استراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

عززت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) شراكتها الإقليمية مع المملكة في مجال سياسات الذكاء الاصطناعي، معتبرة المملكة نموذجًا يحتذى به في الحوكمة التقنية، خاصة بعد انضمامها لتوصية المنظمة حول الذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول معيار دولي يهدف إلى تعزيز الثقة والابتكار في هذا القطاع.

أداة تقييم ذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

في خطوة عملية تعكس التزام المملكة بتطبيق المبادئ الأخلاقية، أطلقت “سدايا” أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية. وتهدف هذه الأداة إلى تمكين الجهات الحكومية والخاصة والمطورين من تقييم مدى التزامهم بالقيم الأخلاقية عند تصميم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعزيز الشفافية والثقة في التقنيات الحديثة

تتيح أداة التقييم الذاتي تحليلًا شاملًا لممارسات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من الشفافية والموثوقية، ويضمن تطوير تطبيقات تخدم المجتمع بفعالية، وتتماشى مع المعايير الدولية، ما يسهم في دعم مكانة السعودية كمركز عالمي في التقنيات الذكية المسؤولة.