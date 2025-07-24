“اعرف الآن” مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في السعودية .. جميع المناطق والمحافظات

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر الصلاة من الأركان الأساسية التي تميز حياة المسلمين في السعودية، حيث يُعتبر الالتزام بها رمزًا للارتباط الروحاني بالخالق. لذلك، يسعى الكثير من المسلمين في المملكة إلى معرفة توقيتات الصلاة اليومية. وتشهد مواقيت الصلاة تنوعًا كبيرًا بين المدن بسبب الاختلافات الجغرافية. في هذا المقال، سنتناول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 شوال 1446هـ لمختلف المدن والمحافظات في السعودية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في السعودية 20 شوال 1446

تتميز السعودية بدقة متناهية في تحديد مواعيد الصلاة، حيث تُحتسب هذه المواعيد وفقًا لتقويم أم القرى وباستخدام أساليب حساب فلكية حديثة. تشمل الصلوات الخمس الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وتختلف أوقات هذه الصلوات يوميًا بناءً على حركة الشمس في الأفق. فيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 20 شوال 1446هـ في أبرز المدن والمحافظات السعودية.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة الجمعة 20 شوال

تُعتبر مكة المكرمة من أقدس المدن وأهمها في العالم الإسلامي، حيث تستقطب الحجاج والمعتمرين يوميًا. وفيما يلي مواقيت الصلاة في مكة المكرمة اليوم

موعد صلاة الفجر 440 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1220 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 344 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 641 مساءً.

موعد صلاة العشاء 811 مساءً.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة الجمعة 20 شوال

تُعد المدينة المنورة من المدن المقدسة حيث تُضفي أجواؤها الروحانية جمالًا خاصًا على أداء العبادات. إليكم مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 436 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1221 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 349 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 645 مساءً.

موعد صلاة العشاء 815 مساءً.

مواقيت الصلاة في تبوك الجمعة 20 شوال

تبوك هي مدينة تقع في شمال غرب المملكة، وتتميز باختلاف مواقيت صلاة عن المدن الأخرى نظرًا لموقعها الجغرافي. وتكون مواقيت الصلاة كالتالي

موعد صلاة الفجر 441 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1233 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 407 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 701 مساءً.

موعد صلاة العشاء 833 مساءً.

مواقيت الصلاة في الدمام الجمعة 20 شوال

تُمثل الدمام واحدة من أبرز مدن المنطقة الشرقية، حيث تشهد نشاطًا تجاريًا وحياتيًا مستمرًا. لذا تتوزع أوقات الصلاة لتناسب الحياة اليومية للناس. إليك مواعيد الصلاة في الدمام

موعد صلاة الفجر 350 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1139 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 310 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 605 مساءً.

موعد صلاة العشاء 735 مساءً.

مواقيت الصلاة في جدة الجمعة 20 شوال

جدة، المدينة الساحلية الجميلة، تتمتع بموقع استراتيجي يؤثر على توقيتات الصلاة فيها. فيما يلي مواقيت الصلاة في جدة

موعد صلاة الفجر 442 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1222 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 346 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 644 مساءً.

موعد صلاة العشاء 814 مساءً.

مواقيت الصلاة في الطائف الجمعة 20 شوال

تُشتهر الطائف بمناخها المعتدل وجمال طبيعتها، مما يجعلها وجهة محبوبة للأفراد. وفيما يلي مواعيد الصلاة في الطائف

موعد صلاة الفجر 438 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1218 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 341 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 639 مساءً.

موعد صلاة العشاء 809 مساءً.

مواقيت الصلاة في الرياض الجمعة 20 شوال

تأتي العاصمة الرياض بمواعيد مميزة للصلاة في يوم الجمعة. إليك مواقيت الصلاة في الرياض اليوم

موعد صلاة الفجر 407 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 1152 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 321 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 617 مساءً.

موعد صلاة العشاء 747 مساءً.

تظل مواقيت الصلاة في السعودية ليوم الجمعة 20 شوال 1446هـ عنصراً أساسياً في حياة المسلمين، حيث تعمل على تنظيم أوقاتهم وتعزيز ارتباطهم بالعبادة. من خلال استخدام تقويم أم القرى ومصادر موثوقة، يُمكن للمسلمين في المملكة أداء صلواتهم في أوقاتها المحددة بدقة، مما يعكس التزامهم العميق بتحقيق التواصل الروحي مع الله.