طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1446 من أبشر… إليك طريقة التقديم

الرياض - أميرة القحطاني - تعد من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص خلال تلك الفترة وتزداد عملية البحث عنها من يوم إلى آخر هي طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر، حيث يرغب المقيمين معرفة جميع الإجراءات المتعلقة بتجديد الإقامة وكيفية الإطلاع على الصلاحية حتى يتمكنوا من معرفة إذا كان يجب تجديدها أم لا، وذلك الأمر جعل الحكومة السعودية تقوم بتوفير منصة أبشر حتى يتمكن جميع الأشخاص من الاستعلام عن جميع تلك الأمور بكل سهولة وبشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد، ذلك نحن الآن سوف نقوم بتوفير لكم طريقة الاستعلام من خلال تلك المنصة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1446 من خلال أبشر

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب تطبيقها حتى تتمكنوا من الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة ابشر وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر وتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة. الضغط على الخدمات المتعلقة بالأفراد ثم الضغط على قائمة الجوازات. يجب بعد ذلك أن تقوموا بالضغط على زر الاستعلام ثم الضغط على زر عرض النتائج. سوف تظهر لكم بعد صلاحية الإقامة الخاصة بكم.

طريقة تجديد الإقامة من خلال أبشر 1446

لكي تتمكنوا من تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية بنجاح يجب عليكم أن تقوموا بتنفيذ الخطوات التي سوف نوفرها لكم وهي: