طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1446 من أبشر… إليك طريقة التقديم

الرياض - أميرة القحطاني - تعد من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص خلال تلك الفترة وتزداد عملية البحث عنها من يوم إلى آخر هي طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر، حيث يرغب المقيمين معرفة جميع الإجراءات المتعلقة بتجديد الإقامة وكيفية الإطلاع على الصلاحية حتى يتمكنوا من معرفة إذا كان يجب تجديدها أم لا، وذلك الأمر جعل الحكومة السعودية تقوم بتوفير منصة أبشر حتى يتمكن جميع الأشخاص من الاستعلام عن جميع تلك الأمور بكل سهولة وبشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد، ذلك نحن الآن سوف نقوم بتوفير لكم طريقة الاستعلام من خلال تلك المنصة.
الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1446 من خلال أبشر
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب تطبيقها حتى تتمكنوا من الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة ابشر وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
- تسجيل الدخول على منصة أبشر وتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.
- الضغط على الخدمات المتعلقة بالأفراد ثم الضغط على قائمة الجوازات.
- يجب بعد ذلك أن تقوموا بالضغط على زر الاستعلام ثم الضغط على زر عرض النتائج.
- سوف تظهر لكم بعد صلاحية الإقامة الخاصة بكم.
طريقة تجديد الإقامة من خلال أبشر 1446
لكي تتمكنوا من تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية بنجاح يجب عليكم أن تقوموا بتنفيذ الخطوات التي سوف نوفرها لكم وهي:
- يجب الدخول على منصة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول عن طريق كتابة كلمة المرور واسم المستخدم بشكل صحيح.
- سوف تحصلون بعد ذلك على رسالة نصية ثم قوموا بالدخول على الصفحة الرئيسية والضغط على قائمة الخدمة الإلكترونية ثم قوموا باختيار خدمات المكفولين.
- يجب بعد ذلك التوجه إلى قائمة الخدمات ثم قوموا بالضغط على تجديد الإقامة ثم الموافقة على الشروط والأحكام.
- يجب عليكم بعد ذلك تحديد العمل الذي ترغبون أن تجدد له الهوية الوطنية ثم قوموا بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة ثم الضغط على إرسال الهوية الوطنية أو جواز السفر.
- قوموا بعد ذلك بسداد الرسوم الخاصة بتجديد الهوية ثم الضغط على قائمة التجديد.