عاجل ومهم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 20 أبريل 2025 .. الملاذ الآمن للمستثمرين

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغيرات ملموسة خلال يوم الأحد 20 أبريل 2025، حيث يظهر المعدن الثمين انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأسعار السابقة. على الرغم من ذلك، يُسجل الذهب ارتفاعات ملحوظة بفضل الإقبال المتزايد عليه. يظل الذهب خياراً مفضلاً للادخار والاستثمار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. سنستعرض في هذا المقال تحديثات دقيقة حول أسعار الذهب في السعودية بما يشمل مختلف أعيرة الذهب.

تحديث أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 20 أبريل 2025

على الرغم من استقرار أسعار الذهب في السعودية في الأيام القليلة الماضية، إلا أن اليوم الأحد 20 أبريل 2025 شهد تسجيل أسعار جديدة تظهر slight ارتفاع مقارنة باليوم السابق. تأتي هذه التغيرات في ظل حركة الأسواق العالمية، حيث تتأثر أسعار الذهب بالعوامل الاقتصادية المختلفة مثل تقلب أسعار الأونصة عالمياً ومؤشرات السوق.

اليوم، ارتفعت الأسعار بشكل طفيف، مما يدلل على الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن. إليكم تفاصيل أحدث الأسعار بحسب عيارات الذهب

عيار 24 399.94 ريال سعودي للجرام (106.65 دولار أمريكي).

عيار 22 366.61 ريال سعودي للجرام (97.76 دولار أمريكي).

عيار 21 349.95 ريال سعودي للجرام (93.32 دولار أمريكي).

عيار 18 299.96 ريال سعودي للجرام (79.99 دولار أمريكي).

عيار 14 233.30 ريال سعودي للجرام (62.21 دولار أمريكي).

الأونصة 12,439.61 ريال سعودي (3,317.23 دولار أمريكي).

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 2,799.61 ريال سعودي (749.04 دولار أمريكي).

أسعار جرام الذهب واهتمام السوق السعودي

تحقق أسعار الذهب العالمية في الآونة الأخيرة مستوى متزايد، حيث ينعكس ذلك على أسعار الذهب في السعودية بشكل مباشر. ومع زيادة الشكوك والضغوط الاقتصادية جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، يظل الذهب الخيار الأكثر ضمانًا للعديد من المستثمرين.

يعتبر سعر جرام الذهب هو المؤشر الرئيسي لتقييم السوق للأفراد الراغبين في شراء المجوهرات أو الاستثمار. تهتم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في السعودية بمراقبة أسعار الذهب لأغراض متعددة، سواء كان ذلك للشراء أو التقييم.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

تشهد أسعار الذهب المستعمل في السعودية تفاوتاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، نتيجة الزيادة المستمرة في أسعار الذهب العالمية. هذا الأمر يزيد من شعبية الذهب المستعمل كخيار اقتصادي جذاب، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالذهب الجديد بسبب عدم وجود مصنعية.

وتعتبر أسعار الذهب المستعمل اليوم هي كالتالي

عيار 24 مستعمل حوالي 390.00 ريال سعودي للبيع، 395.00 ريال سعودي للشراء.

عيار 22 مستعمل حوالي 357.50 ريال سعودي للبيع، 362.50 ريال سعودي للشراء.

عيار 21 مستعمل حوالي 341.00 ريال سعودي للبيع، 346.00 ريال سعودي للشراء.

عيار 18 مستعمل حوالي 292.00 ريال سعودي للبيع، 297.00 ريال سعودي للشراء.

من المستحسن شراء الذهب المستعمل من متاجر ذات سمعة طيبة لضمان الجودة والسعر المناسب، كما يفضل التأكد من حالة القطعة لتجنب العيوب.

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

تظل السبائك الذهبية الخيار الأمثل للعديد من المستثمرين الراغبين في بناء محفظة استثمارية طويلة الأجل، وذلك لسهولة تداولها ونقاء معادنها. تعتبر السبائك واحدة من أفضليات استثمارية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة.

بينما تبقى أسعار السبائك مستقرة نسبيًا، فقد شهدت ميلًا طفيفًا للارتفاع، والأسعار الحالية هي كما يلي

سبيكة 1 جرام عيار 24 حوالي 401.274 ريال سعودي.

سبيكة 5 جرامات عيار 24 حوالي 1,999.71 ريال سعودي.

سبيكة 10 جرامات عيار 24 حوالي 3,999.43 ريال سعودي.

سبيكة 50 جرامًا عيار 24 حوالي 19,997.13 ريال سعودي.

سبيكة 100 جرام عيار 24 حوالي 40,127.36 ريال سعودي.

سبيكة 1 كيلو عيار 24 حوالي 39,994.25 ريال سعودي.

يعتبر الاستثمار في السبائك الذهبية خيارًا آمنًا لا سيما في الظروف الاقتصادية المتقلبة، ويستحسن شراؤها من متاجر مختصة أو من خلال البنوك الكبرى.

أسعار الذهب في بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي واحدًا من أبرز البنوك التي تقدم خدمات شراء وبيع الذهب بأسعار تنافسية، مع ضمان تلبية احتياجات المستثمرين. يوفر البنك تجربة استثمار موثوقة سواء من خلال فروعه أو عبر قنواته الرقمية.

أسعار الذهب لدى بنك الراجحي اليوم هي

عيار 24 399.94 ريال سعودي للبيع، 411.94 ريال سعودي للشراء.

عيار 22 366.61 ريال سعودي للبيع، 377.61 ريال سعودي للشراء.

عيار 21 349.95 ريال سعودي للبيع، 360.45 ريال سعودي للشراء.

سبيكة 100 جرام عيار 24 حوالي 39,994.25 ريال سعودي.

كما يتيح البنك تحديث الأسعار بشكل يومي عبر تطبيقاته، مما يسهل على المستثمرين متابعة مستجدات السوق.

ختاماً، تبرز أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 20 أبريل 2025 كواحدة من أبرز العوامل الاستراتيجية التي يتبعها المستثمرون في ظل التطورات الاقتصادية. سواء كنت في صدد شراء مجوهرات أو الاستثمار في الذهب، فإن المتابعة الدقيقة للأسعار ستساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة. تظل أسعار الذهب منخفضة نسبيًا مقارنة بدليل الوطن الماضي، مما يجعل الوقت الحالي ملائمًا للشراء للمستثمرين الطموحين.