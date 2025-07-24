اكتشف الآن الشرح طريقة الشاملة لاستخراج شهادة ميلاد للأجانب في السعودية – المستندات المطلوبة والتكلفة

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر شهادة الميلاد للأجانب في السعودية وثيقة رسمية ذات أهمية بالغة، حيث تُعتمد لتسجيل المواليد المولودين في البلاد سواء كانوا أبناء للمواطنين السعوديين أو المقيمين. وفي سبيل تقديم تسهيلات كبيرة لمستخدميها، توفر هيئة الأحوال المدنية السعودي خدمة إلكترونية متميزة عبر منصة “أبشر”، ما يجعل استخراج هذه الشهادة عملية سهلة وسريعة.

سيتم في هذا التقرير عرض خطوات استخراج شهادة الميلاد للأجانب، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة، الرسوم المفروضة، والعقوبات المحتملة المتعلّقة بالتأخير في التسجيل. تابع تلك المعلومات القيمة للاستفادة بشكل كامل من الخدمات المتاحة.

خطوات استخراج شهادة ميلاد للأجانب في السعودية

تقدم منصة “أبشر” الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية خدمات مرنة تسهل على المقيمين عملية تسجيل المواليد واستخراج شهادة الميلاد. هنا نستعرض لك الخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك

تسجيل الولادة في المستشفى عند ولادة الطفل، يقوم المستشفى بإصدار إشعار ولادة إلكتروني يُرسل تلقائيًا إلى نظام الأحوال المدنية، ويعتبر هذا الإشعار بمثابة الوثيقة الأساسية التي تنطلق منها كافة الإجراءات اللاحقة.

حجز موعد عبر منصة أبشر ينبغي على الوالدين التوجه إلى منصة أبشر، وتسجيل الدخول باستخدام بياناتهم الشخصية، وبالتحديد رقم الإقامة وكلمة المرور. بعد ذلك، يمكنهم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الذهاب إلى “الأحوال المدنية” واختيار “حجز موعد”، وتحديد الفرع الأنسب والأوقات المتاحة.

تقديم الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد، يتعين على أحد الوالدين التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية مُحضرًا المستندات اللازمة، والتي تشمل إشعار الولادة الأصلي الصادر عن المستشفى، وأصل وصورة من جواز السفر لكل من الأب والأم، وأصل وصورة من الإقامة سارية المفعول بالنسبة للوالدين. بالإضافة إلى نموذج تسجيل واقعة الميلاد (نموذج رقم 87) الذي ينبغي تعبئته مسبقًا من الموقع الرسمي. وفي حال كانت الأم غير سعودية، قد يُطلب عقد زواج موثق من الجهات الرسمية.

استلام الشهادة عقب تقديم الأوراق المطلوبة، تصدر هيئة الأحوال المدنية شهادة ميلاد مؤقتة صالحة لمدة عام. هذه الشهادة تمنح الأهل الوقت اللازم لاستكمال تطعيمات الطفل حتى تُصدر بعد ذلك شهادة الميلاد الدائمة، والتي يمكن طلب توصيلها مباشرة إلى العنوان المسجل عبر البريد السعودي (سبل).

رسوم استخراج شهادة ميلاد للأجانب في السعودية

حددت هيئة الأحوال المدنية الرسوم المقررة لاستخراج شهادة الميلاد طبقًا لتوقيت التسجيل كالتالي

إذا تم التسجيل خلال 60 يومًا من تاريخ الميلاد 90 ريال سعودي.

التسجيل خلال الفترة من شهرين إلى عام واحد 165 ريال سعودي.

التسجيل بعد مرور عام 185 ريال سعودي.

في حال التأخير عن تسجيل المولود لأكثر من 30 يومًا، يتم فرض غرامة قدرها 50 ريال سعودي عن كل عام تأخير، وذلك كنوع من التحفيز لضمان التسجيل في الوقت المناسب.

استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد

في حالة فقدان شهادة الميلاد، يمكن للأجانب استخراج بدل فاقد باتباع الخطوات التالية

الإبلاغ عن الفقدان عبر منصة أبشر باستخدام خدمة “التبليغ عن الوثائق المفقودة”.

حجز موعد في أقرب فرع للأحوال المدنية.

تقديم مجموعة من المستندات اللازمة، بما في ذلك إفادة بفقدان الشهادة، وصورة من الإقامة وجواز السفر للوالدين، ونموذج طلب بدل فاقد المتوفر على موقع الأحوال المدنية.

نصائح لتسهيل الإجراءات

تأكد من سريان صلاحية إقامة الوالدين قبل بدء أي من الإجراءات.

قم بالاحتفاظ بنسخ إلكترونية من جميع الوثائق المطلوبة لتفادي أي تأخير.

تابع حالة الطلب عبر منصة أبشر لضمان استلام الشهادة في الوقت المحدد.

تظهر السعودية التزامًا واضحًا بتيسير الخدمات الحكومية للمقيمين، حيث تُعَد خدمة استخراج شهادة الميلاد للأجانب مثالاً حيًا للتحول الرقمي الذي يهدف لتلبية احتياجات المجتمع. من خلال منصة أبشر، والإجراءات الواضحة والمبسطة، يمكن للأفراد إتمام ما يحتاجونه من خدمات بسرعة وسهولة.

في الختام، يُعتبر استخراج شهادة الميلاد في السعودية للأجانب عملية ضرورية، حيث تساهم في تنظيم الأمور القانونية المتعلقة بالمواليد الجدد. يجب على جميع الأجانب المقيمين الاطلاع على هذه الإجراءات لضمان حصولهم على جميع الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب. إن إتباع الخطوات الصحيحة والدقيقة هو المفتاح لعملية ناجحة وسلسة.