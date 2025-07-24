“تنبيه هام” السعودية تحذر لا حج بدون “نسك” وآخر موعد لمغادرة المعتمرين.

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن تنظيم آليات أداء فريضة الحج للعام 1446هـ (2025م)، مؤكدةً أن الحج يقتصر على الأشخاص الحائزين على تصاريح رسمية صادرة من منصة “نسك”، جنباً إلى جنب مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج “منصة تصريح”. يأتي هذا التوجيه كجزء من جهود الحكومة السعودية لضمان تنظيم موسم الحج بشكل فعال وآمن.

السعودية تؤكد الحج يتطلب تأشيرة خاصة

ذكرت وزارة الحج أن جميع أنواع التأشيرات الأخرى، مثل تأشيرات العمرة أو الزيارة أو السياحة أو العمل، لا تسمح لأصحابها بأداء فريضة الحج. وبالتالي، فإن الفرصة للحج متاحة فقط لمن يدخلون المملكة أو المقيمين فيها والذين حصلوا على تأشيرة حج شرعية، سواء من خلال الحملات الرسمية أو عبر المسارات الإلكترونية المعتمدة.

تحذيرات من عمليات الاحتيال في الحج

حذّرت الوزارة المواطنين والمقيمين والراغبين في الحج من التعرض للاستغلال من خلال الإعلانات المضللة التي تروج لحملات حج غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الحملات تدعي تقديم خدمات سكن ونقل للحجاج بأسعار مغرية، مما يعرض الحجاج لعمليات النصب. لذا، ناشدت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن أي إعلان مشبوه عبر الاتصال بالرقم (911) في مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في باقي مناطق المملكة. كما دعت إلى إبلاغ السلطات المحلية في البلدان الأخرى بمثل هذه الإعلانات للحد من الاحتيال عبر الحدود.

تنظيم صارم لمغادرة المعتمرين قبل موسم الحج

وفي إطار تنظيم موسم الحج وتسهيل الإجراءات داخل المشاعر المقدسة، أعلنت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرات عمرة سيكون يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م. هذا الإجراء يأتي في محاولة لتنظيم البيئة داخل الحرم المكي والمرافق التابعة له لتهيئته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

إجراءات حاسمة لموسم حج 2025 من وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن جملة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضمان سلاسة وأمان موسم الحج 2025. وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار حماية الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك بأمان وطمأنينة.

تفاصيل الإجراءات الجديدة لموسم الحج

تضمنت الإجراءات تحديد موعد نهائي لدخول المعتمرين إلى المملكة، حيث سيكون آخر موعد يوم الأحد 15 شوال 1446هـ، الموافق 13 أبريل 2025م. وتم التأكيد على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م. كما صدرت توجيهات بخصوص تصاريح دخول العاصمة المقدسة، حيث اعتبارًا من الأربعاء 25 شوال 1446هـ، الموافق 23 أبريل 2025م، الخاص بممنوع دخول أي شخص إلى مكة المكرمة بدون الحصول على تصريح رسمي. ويشمل هذا التصريح فقط من يحمل تصريح عمل في المشاعر المقدسة، من لديه تصريح حج، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة، ويتم إصدار التصاريح إلكترونيًا عبر “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم”.

علاوة على ذلك، سيتم إيقاف إصدار تصاريح العمرة مؤقتاً لحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م، وحتى يوم الاثنين 14 ذي الحجة 1446هـ، الموافق 10 يونيو 2025م.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، لا يُسمح بدخول مكة لأي شخص لا يحمل تأشيرة حج، مع استثناء حاملي التصاريح الرسمية فقط.

دعوة السعودية للالتزام بالقوانين

في سياق متصل، سبق وأن أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا دعت فيه جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بموسم الحج. حيث أكدت الوزارة أن أي انتهاك لهذه التعليمات سيؤدي إلى تعرض الشخص للمسائلة القانونية، بما في ذلك الغرامات المالية وترحيل الأشخاص المخالفين ومنعهم من العودة إلى المملكة مستقبلاً.

منصة “نسك” حلقة وصل لتنظيم الحج

تعتبر منصة “نسك” من أهم الابتكارات الرقمية التي قدمتها الحكومة السعودية، حيث تساهم في تسهيل إجراءات الحج والعمرة بشكل شفاف وعادل. وتعمل المنصة على ربط جميع الجهات المعنية عبر مسار رقمي موحد، مما يتيح للحجاج إتمام خطوات التسجيل والدفع واختيار الحملات بشرح طريقة منظمة وسلسة.

جهود مستمرة من السعودية لضمان موسم حج آمن ومنظم

تأتي هذه الإجراءات الصارمة كجزء من جهود المملكة لتعزيز سلامة الحجاج وتنظيم موسم الحج بشكل يضمن أداء المناسك بشرح طريقة امنة وسلسة. كما توضح الجهات المعنية أهمية الالتزام بالتعليمات القانونية، وتقليل التعامل مع الجهات غير الرسمية أو المجهولة. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين مستوى التنظيم وتسهيل أداء المناسك لملايين المسلمين حول العالم، في إطار منظومة إلكترونية متكاملة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتُظهر التزام المملكة بخدمة ضيوف الرحمن.