“اكتشف الآن” حالة الطقس اليوم الأحد 20-4-2025 في السعودية.. أمطار غزيرة وسيول

الرياض - أميرة القحطاني - تتوقع الأرصاد الجوية السعودية، عبر المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، الموافق 20 أبريل 2025، أجواء تحمل في طياتها الأمطار الرعدية التي تتراوح قوتها من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق. هذه الأمطار تصاحبها رياح شديدة تعبر بانخفاض مستوى الرؤية، مما يستدعي توخي الحذر عند التنقل في المناطق المتأثرة.

أحوال الطقس اليوم في السعودية

تتنبأ الأرصاد الجوية بوجود فرص قوية لهطول أمطار رعدية قد تتطور إلى غزيرة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى احتمال حدوث سيول. وستكون الزخات مصحوبة أيضاً بحبات من البرد، بالإضافة إلى رياح نشطة تؤثر على الأتربة والغبار. تشمل المناطق المتأثرة كلاً من الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة. كما تمتد التوقعات إلى الباحة وعسير وجازان ونجران، حيث من المتوقع أن تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئياً وكلياً، مع تكوين سحب رعدية يصحبها رياح نشطة تؤثر بشكل واضح على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في السعودية

وفقاً للتقرير الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية، يمكنكم التعرف على درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن السعودية اليوم، والتي نوردها في الجدول التالي

مكة المكرمة درجة الحرارة العظمى 40، درجة الحرارة الصغرى 28.

المدينة المنورة درجة الحرارة العظمى 38، درجة الحرارة الصغرى 24.

الرياض درجة الحرارة العظمى 33، درجة الحرارة الصغرى 22.

جدة درجة الحرارة العظمى 36، درجة الحرارة الصغرى 27.

تبوك درجة الحرارة العظمى 34، درجة الحرارة الصغرى 18.

حائل درجة الحرارة العظمى 32، درجة الحرارة الصغرى 17.

الباحة درجة الحرارة العظمى 24، درجة الحرارة الصغرى 16.

جازان درجة الحرارة العظمى 35، درجة الحرارة الصغرى 30.

نجران درجة الحرارة العظمى 34، درجة الحرارة الصغرى 21.

الطائف درجة الحرارة العظمى 30، درجة الحرارة الصغرى 18.

الأحوال الجوية في مكة المكرمة

تشهد مكة المكرمة خلال اليوم طقساً غير مستقر، إذ من المتوقع أن تهطل أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، ما يرفع من احتمال تدفق السيول. هذه الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة، مما قد يؤدي إلى رؤية محدودة أو شبه معدومة في بعض الأوقات.

الأحوال الجوية في المدينة المنورة

كما ستصل الأمطار الرعدية إلى المدينة المنورة اليوم، حيث يُتوقع أن تسجل هطولات قد تؤدي إلى جريان السيول، بالإضافة إلى توقع حدوث زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدهور الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس في الرياض

في مدينة الرياض، يتوقع هطول أمطار رعدية بين الخفيفة والمتوسطة، مع رياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار، مما يؤدي -كما هو الحال في العديد من المناطق- إلى تصعيب الرؤية.

الأحوال الجوية في جدة

أما في جدة، فتستقر الأحوال الجوية بشكل عام، إذ تكون درجات الحرارة مرتفعة خلال فترة النهار، على أن تنخفض قليلاً مع حلول المساء، مما يوفر مناخاً مريحاً في الأوقات المسائية.

الحالة الجوية في الطائف

تقع مدينة الطائف اليوم ضمن نطاق تأثير الأمطار الرعدية الغزيرة، حيث يتوقع أن تساهم الأمطار في حدوث سيول، بالإضافة إلى زخات من البرد القوي مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية في تبوك

تشهد مدينة تبوك حالة جوية مستقرة نسبياً، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة خلال النهار وتعتدل ليلاً، مما يجعل الأجواء مريحة للمواطنين.

الحالة الجوية في حائل

وتمتد الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة إلى مدينة حائل، حيث تتزايد إمكانية حدوث جريان للسيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورغم الهدوء في بعض الأماكن، تبقى الرؤية متأثرة برياح نشطة.

الحالة الجوية في المنطقة الشرقية

تسجل المنطقة الشرقية هطول أمطار خفيفة، ترافقها رياح نشطة تؤدي إلى إحداث غبار منخفض، مما يؤثر بدرجة كبيرة على مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس في البحر الأحمر

تشهد منطقة البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في الرياح السطحية، حيث تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية في الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية في الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 12-35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 45 كم/ساعة قرب منطقة مضيق باب المندب. وتعكس هذه الظروف ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف، مع حركة خفيفة إلى متوسطة، مما يوفر استقرارًا نسبيًا في حركة الموانئ.

حالة الطقس في الخليج العربي

أما في الخليج العربي، فتسود رياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح من 15-35 كم/ساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر ونصف في ظل حركة أمواج خفيفة إلى متوسطة.

في ختام هذا التقرير، ننبه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة حالة الطقس والتقلبات الجوية المتوقعة خلال اليوم، حيث يتوقع تأثر العديد من المناطق بهطول الأمطار الرعدية. يُفضل اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة وتجنب المناطق المتوقع أن تتعرض للسيول والعواصف. نتمنى للجميع يوماً آمناً ومليئاً بنسيم الربيع المتجدد.