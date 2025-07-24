“اكتشف الآن” حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة 18-4-2025.. أتربة مثارة وأمطار رعدية

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار التحديثات المستمرة لحالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية، بالإضافة إلى زخات من البرد، مع نشاط كبير للرياح مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق. لذا، يبدو أن الاستعداد لهذه الظروف الجوية يصبح أمرًا ضروريًا للمواطنين والمقيمين في المملكة.

حالة الطقس اليوم في السعودية

تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد عدة مناطق في السعودية أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق. تشمل هذه المناطق كل من العاصمة الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، حيث ستهطل الأمطار مع وجود رياح نشطة قد تسبب إثارة الأتربة. كما أن الأمطار ستكون أخف نسبيًا في منطقتي القصيم والمدينة المنورة، لكن لا يُستبعد حدوث بعض الزخات.

درجات الحرارة اليوم في السعودية

وفقًا لما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة ستختلف من منطقة لأخرى في المملكة، وفيما يلي التفاصيل

مكة المكرمة درجة الحرارة العظمى 39، الصغرى 25.

المدينة المنورة درجة الحرارة العظمى 37، الصغرى 22.

الرياض درجة الحرارة العظمى 31، الصغرى 18.

جدة درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 22.

تبوك درجة الحرارة العظمى 30، الصغرى 14.

حائل درجة الحرارة العظمى 26، الصغرى 12.

الباحة درجة الحرارة العظمى 27، الصغرى 15.

جازان درجة الحرارة العظمى 35، الصغرى 27.

نجران درجة الحرارة العظمى 34، الصغرى 22.

الطائف درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 17.

حالة الطقس في مكة المكرمة

تشهد مكة المكرمة اليوم أمطارًا رعدية متوسطة قد تتسبب في جريان السيول. هذه الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد مع وجود رياح قوية تسهم في إثارة الأتربة والغبار، مما قد يحد من مدى الرؤية. يُنصح المواطنون بتوخي الحذر أثناء القيادة في مثل هذه الظروف.

الحالة الجوية في المدينة المنورة

في المدينة المنورة، من المتوقع هطول أمطار رعدية تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة، قد تصل إلى حد جريان السيول. هذه الأجواء يصاحبها رياح نشطة للغاية، مما يؤدي إلى تدني كبير في مستوى الرؤية، بل وقد يصحبها أيضًا حدوث صواعق رعدية.

حالة الطقس في الرياض

تعيش العاصمة الرياض حالة من الطقس المتقلب، حيث ستشهد المدينة اليوم أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار. هذه الأجواء قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، لذا يجب على السائقين اتخاذ الحذر أثناء القيادة.

الأحوال الجوية في جدة

بالنسبة لجدة، فإن الأجواء ستتسم بالهدوء النسبي مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، لكن يُتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع حلول المساء. لذا من المهم متابعة التغيرات الجوية أثناء التنقل في المساء.

حالة الطقس في الطائف

مدينة الطائف ستشهد أيضًا أمطارًا رعدية متوسطة قد تصل إلى حد السيول، مصحوبة بزخات من البرد. الرياح النشطة والمثيرة للأتربة ستؤدي إلى رؤية شبه معدومة، مما يستدعي الحذر خلال التنقل.

الحالة الجوية في تبوك

تتعرض مدينة تبوك اليوم لوجود عوالق ترابية بسبب الرياح النشطة، مما يؤثر سلبًا على الرؤية. الغيوم ستتواجد بشكل جزئي، لكن الطقس العام سيكون معتدلاً نسبيًا.

الحالة الجوية في حائل

تشهد مدينة حائل استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتسم درجات الحرارة بالاعتدال خلال اليوم، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الليل، مما يوفر أجواءً مريحة في المساء.

الحالة الجوية في المنطقة الشرقية

تواجه المنطقة الشرقية ظروفًا جوية غير مستقرة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، لذا يجب توخي الحذر أثناء التنقل.

حالة الطقس في البحر الأحمر

تتواجد حركة رياح سطحية نشطة في البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/ساعة. ارتفاع الأمواج سيكون من نصف متر إلى متر ونصف، مع حركة خفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس في الخليج العربي

تسجل رياح سطحية نشطة في الخليج العربي أيضًا، حيث تهب الرياح الشمالية الغربية بسرعات تصل إلى 40 كم/ساعة، مما يزيد من ارتفاع الأمواج إلى ما بين متر ومترين، مع حركة خفيفة إلى متوسطة.

مع حلول نهاية اليوم، تظهر التغيرات في حالة الطقس في السعودية، مما يستدعي من الجميع البقاء على اطلاع دائم على التحديثات الجوية. يجب عدم إغفال أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة، خاصة مع التقلبات المتوقعة في الأيام المقبلة. لذا، تأكد دائمًا من متابعة مصادر الأرصاد الجوية المحلية للحصول على أحدث المعلومات ولتكون مستعدًا لأي تغييرات قد تطرأ.