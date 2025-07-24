“اكتشف الآن” شرح طريقة الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية في السعودية خطوة بخطوة

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن بدء عملية التقديم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة لتحسين جودة الخدمات الجمركية ودعم أهداف تيسير التجارة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل العمليات التجارية عبر الحدود، بما يسهم في تحقيق الطموحات الاستراتيجية للمملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً.

أهمية ترخيص الاستشارات الجمركية

تعتبر الاستشارات الجمركية واحدة من المهن الدقيقة والمهمة التي تلعب دورًا حيويًا في تسهيل العمليات التجارية عبر الحدود. تقدم هذه المهنة خدمات استشارية متخصصة تتعلق بجميع المجالات ذات الصلة بالإجراءات الجمركية، والضرائب، والامتثال للأنظمة، الأمر الذي يجسد ضرورة وجود هذا النوع من التراخيص. مع تزايد حركة التجارة الدولية داخل المملكة، أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع عن طريق تراخيص مهنية تضمن تحقيق الكفاءة والاحترافية.

خطوات إصدار ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية

للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الاستشارات الجمركية في السعودية، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة

أول خطوة ينبغي على المتقدم القيام بها هي زيارة الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية المخصص لتراخيص الاستشارات الجمركية.

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول

إذا لم يكن لدى المتقدم حساب على المنصة، يجب عليه إنشاء حساب جديد باستخدام معلوماته الشخصية، أو تسجيل الدخول إن كان لديه حساب مسبق التسجيل.

تقديم طلب الترخيص

يجب على المتقدمين تعبئة نموذج طلب الترخيص الإلكتروني بدقة، مع ضرورة إدخال جميع المعلومات المطلوبة بعناية، بما في ذلك البيانات الشخصية، الشهادات الأكاديمية، والخبرات العملية ذات الصلة.

إرفاق المستندات المطلوبة

تتضمن المستندات الضرورية عادةً

نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

شهادات المؤهلات الأكاديمية مثل البكالوريوس في مجالات ذات صلة مثل التجارة أو الاقتصاد.

وثائق تعزز الخبرة العملية في المجال الجمركي، مثل شهادات العمل أو توصيات.

أي شهادات تدريبية أو دورات متخصصة في استشارات الجمارك.

دفع الرسوم

بعد إتمام عملية تقديم الطلب، يتعين على المتقدم دفع رسوم الترخيص عبر القنوات الإلكترونية المتاحة على الموقع وفقًا لحالتهم.

ة الطلب والموافقة

ستقوم الهيئة بة الطلب والمستندات المقدمة للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة والمعايير المحددة. في حالة الموافقة، سيتم إصدار الترخيص إلكترونيًا، وسيتلقى المتقدم إشعارًا عبر البريد الإلكتروني أو من خلال المنصة.

شروط إصدار ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية

وفقًا لما تم الإبلاغ عنه من قبل الهيئة، يجب على المتقدمين تلبيه مجموعة من الشروط الأساسية التي تشمل

الجنسية يُفضل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومع ذلك، يمكن النظر في قبول غير السعوديين تحت شروط معينة.

المؤهل العلمي يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة مثل الاقتصاد أو إدارة الأعمال.

الخبرة العملية يتطلب توثيق خبرة مهنية في المجال الجمركي باستخدام شهادات عمل أو رسائل توصية.

الالتزام بالمعايير ضرورة الامتثال للضوابط المهنية والأخلاقية التي تحددها الهيئة.

مدة الترخيص وتجديده

يتم إصدار الترخيص لمدة معينة، غالبًا ما تكون ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده عن طريق تقديم طلب تجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء الفترة، مما يتطلب الالتزام بأي متطلبات إضافية مثل التدريب المستمر.

دور الترخيص في دعم رؤية 2030

يساهم تنظيم مهنة الاستشارات الجمركية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع الجمركي، وتعزيز التجارة الدولية، بالإضافة إلى جذب الكفاءات المحلية للعمل في هذا المجال المهم.

نصائح للمتقدمين

التأكد من المستندات ينبغي ة جميع المستندات قبل التقديم لتفادي رفض الطلب.

متابعة الطلب من المفيد متابعة حالة الطلب عبر المنصة الإلكترونية بانتظام.

التدريب المستمر الحرص على حضور دورات تدريبية في مجال الاستشارات الجمركية سوف يعزز فرص القبول.

إن إصدار ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية في السعودية يعد خطوة نوعية نحو تعزيز احترافية القطاع الجمركي. من خلال اتباع الخطوات السليمة واستيفاء المطالب المطلوبة، بإمكان المهتمين الانضمام إلى هذا المجال المزدهر الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني.