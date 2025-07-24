“عاجل ومُميز” توزيع أرباح “لوبريف السعودية” للنصف الثاني من 2024.. 3.08 ريال لكل سهم

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف السعودية”، الرائدة في مجال الزيوت الأساسية بالمملكة، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية متميزة للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية 2024.

يأتي هذا الإعلان كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز أدائها المالي وتلبية توقعات مساهميها.

أرباح لوبريف السعودية

وفقا لبيان رسمي نشرته الشركة على منصة “تداول السعودية” اليوم الخميس، فقد بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة 518.22 مليون ريال سعودي، وهذا يعادل 30.8% من القيمة الاسمية للسهم، حيث تصل حصة السهم إلى 3.08 ريال سعودي.

ستكون الأحقية في هذه التوزيعات للمساهمين الذين يمتلكون أسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم تسجيلهم في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) نهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ الاستحقاق.

ومن المنتظر أن تتم عملية توزيع الأرباح النقدية على المساهمين يوم الأربعاء، الموافق 30 أبريل 2025.

تفويض مجلس الإدارة لتوزيعات مرحلية

إلى جانب ذلك، أقرت الجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس إدارة “لوبريف” لتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة الشركة في إدارة سياسة توزيع الأرباح وزيادة الثقة بين المساهمين من خلال توفير تدفقات نقدية منتظمة.

ويتزامن هذا القرار مع استراتيجية الشركة الرامية للحفاظ على استقرار عوائد المساهمين مع مواكبة التغيرات في الأداء المالي والسوقي.

لوبريف السعودية

أهمية القرار لمساهمي لوبريف

يعتبر قرار توزيع الأرباح النقدية مؤشراً إيجابياً يعكس القوة المالية لشركة “لوبريف”، التي تعد واحدة من الركائز الأساسية في صناعة الزيوت الأساسية بالمنطقة.

إن هذا القرار يؤكد التزام الشركة بابتكار قيمة مضافة لمساهميها، مع مواصلة دعم خططها الاستراتيجية للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.

علاوة على ذلك، فإن تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح مرحلية يعد تعزيزاً لجاذبية الشركة كمقصد استثماري، حيث سيمكن المستثمرين من الاستفادة من عوائد دورية مستدامة.

تأسست شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” كجزء من منظومة أرامكو، وهي واحدة من كبار منتجي الزيوت الأساسية في الشرق الأوسط.

الوجود القوي لـ “لوبريف السعودية”

تتمتع الشركة بحضور بارز في الأسواق المحلية والدولية، حيث تركز بشكل كبير على تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.

ومن خلال استثماراتها في البحث والتطوير، تسعى “لوبريف” لتعزيز موقفها كلاعب رئيسي في السوق العالمية للزيوت الأساسية.

ومع استمرار “لوبريف” في تحقيق نتائج مالية جيدة، يتوقع المحللون أن تبقى الشركة خياراً جذاباً للمستثمرين الراغبين في تحقيق استقرار وعوائد مجزية.

كما ينظر إلى قرار التوزيعات المرحلية كخطوة استباقية لزيادة ثقة المساهمين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.

