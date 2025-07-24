استعلم الأن.. رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية في السعودية 1446 وشروط إستحقاقها

الرياض - أميرة القحطاني - يواصل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية البحث عن شروط المكرمة الملكية لعام 1446هـ، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد صرف الدعم السنوي الذي يُقدّمه خادم الحرمين الشريفين للفئات المستحقة من المجتمع.

وتُعد المكرمة الملكية من أبرز صور الدعم المباشر الذي يهدف إلى مساندة الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي خلال الفترات الموسمية المهمة، مثل شهر رمضان المبارك أو عيد الأضحى، بما يعكس حرص القيادة السعودية على تعزيز البُعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المحتاجين.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية في السعودية 1446

للاستعلام عن مدى الأهلية لاستحقاق المكرمة الملكية السعودية لعام 1446هـ، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية عبر المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. من قائمة الخدمات، اختيار “خدمة المكرمة الملكية”. الاطلاع على حالة الأهلية والتأكد من استحقاق المبلغ المخصص. في حال الموافقة، يتم إرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل. يمكن التواصل مع خدمة العملاء في حال وجود أي مشكلة أو رغبة في تقديم اعتراض. تتم متابعة حالة الصرف من خلال الحساب البنكي المرتبط بنظام الضمان الاجتماعي.

وتُمثل المكرمة الملكية دعمًا حيويًا للفئات المحتاجة داخل المملكة، لما لها من دور فعّال في تعزيز التوازن الاجتماعي، وتوفير الدعم المالي في أوقات موسمية هامة مثل شهر رمضان وعيد الأضحى.

شروط إستحقاق المكرمة الملكية في السعودية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان استحقاق المكرمة الملكية لعام 1446هـ، والموجهة خصيصًا للفئات الأكثر احتياجًا ضمن برنامج الضمان الاجتماعي. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المستفيد مسجّلًا رسميًا ضمن برنامج الضمان الاجتماعي المعتمد من الوزارة. يشترط أن يتم تحديث البيانات الشخصية والمالية للمستفيد بشكل كامل عبر المنصة الإلكترونية. ألا يكون للمستفيد سجل تجاري أو دخل شهري يتجاوز الحد المسموح به ضمن معايير الضمان. يجب على المستفيد الإقامة داخل المملكة بشكل دائم، وألا يكون قد غادرها لفترات طويلة دون مبرر. يتم التحقق من بيانات الأسرة وعدد أفرادها والحالة الاجتماعية بدقة قبل صرف المكرمة. لا يُسمح بتكرار تقديم الطلب من نفس الشخص أو الأسرة خلال نفس العام. تتم دراسة حالة كل مستفيد بشكل فردي ومفصّل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط.

وتُعد هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأجدر به، وفق آليات رقابية دقيقة تعتمد على التحديث المستمر للمعلومات.