“خطوة جريئة” “رخاء السعودية” تعتزم طرح 30% من أسهمها في البورصة المصرية

الرياض - أميرة القحطاني - تستعد شركة “رخاء السعودية للاستثمار الزراعي والتنمية”، التي تعتبر إحدى الشركات الحيوية في مجموعة “الخريف التجارية” السعودية، للإعلان عن طرح 30% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقد كشفت تصريحات عبد الله الخريف، العضو المنتدب للشركة، عن هذا الطرح المهم، والذي تجسد ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجود الشركة في السوق المصرية، الذي شهد نشاطًا زراعيًا واستثماريًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين.

استثمارات شركة رخاء السعودية في مصر

تأسست شركة “رخاء” كجزء من مجموعة “الخريف التجارية”، حيث تتوزع ملكيتها بين ست شركات سعودية بارزة. بدأت الشركة في تنفيذ عملياتها في الأراضي المصرية منذ حوالي 20 عامًا، وتمتلك اليوم نحو 24 ألف فدان بنظام حق الانتفاع في منطقة شرق العوينات، حيث تقوم بزراعة 10 آلاف فدان بمختلف المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، البطاطس، بنجر السكر، والبرسيم.

تعتبر هذه المحاصيل جزءًا أساسيًا من رؤية الشركة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، خاصة أن زراعة القمح تُعتبر مجزية وتحقق عوائد واعدة بفضل الأسعار المشجعة في السوق، كما أوضح السيد الخريف. إن الزيادة المستمرة في إنتاج هذه المحاصيل تعكس التزام “رخاء” بدعم الجهود الوطنية في مجال الزراعة والغذاء.

تفاصيل طرح أسهم شركة رخاء السعودية

وفقًا لتصريحات الخريف، فإن الشركة تعمل حاليًا على تجهيز كافة المستندات الضرورية لعملية الطرح بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، وهو ما يمهد الطريق لتحويل “رخاء” إلى شركة مساهمة عامة. وأكد الخريف أن طرح الأسهم سيتم من خلال شراكة وليس من خلال زيادة رأس المال، مما يدل على جاهزية الشركة من الناحيتين الإدارية والمحاسبية لهذه الخطوة الجديدة.

يأتي هذا التحرك في إطار طموحات البورصة المصرية لجذب المزيد من الشركات الاستثمارية. فقد ذكر أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أنه تم التخطيط لقيد 11 شركة جديدة خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يسهم طرح “رخاء” في تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاع الزراعي.

الأداء المالي واستراتيجيات التوسع

تشهد شركة “رخاء” نموًا سنويًا ملحوظًا يتراوح بين 8% و12%، حيث تحقق إيرادات سنوية تفوق 500 مليون جنيه مصري. تسعى الشركة بشكل مستمر لتعزيز قيمتها السوقية من خلال تنفيذ استراتيجيات توسعية طموحة، تتضمن إنشاء محطة لتنقية البذور ومصنع للصناعات الزراعية، وهذا يهدف إلى إضافة قيمة مضافة لمحاصيلها، بحيث تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة لإطلاق مشروع لتسمين العجول، وإنشاء مصنع لتجفيف البصل بهدف تصديره، وأيضًا مصنع للتمور. وفي إطار التحول نحو الصناعات الغذائية، كشف الخريف عن خطط أوسع للاستثمار في مختلف المجالات التحويلية الغذائية في مصر، مما يعكس التزام “رخاء” بالمساهمة في الاقتصاد المحلي ودعم جهود الحكومة المصرية في استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

تعتبر نشاطات شركة “رخاء” جزءًا من الاستثمارات السعودية الكبيرة في مصر، والتي تقدر حاليًا بحوالي 35 مليار دولار من خلال شركات القطاع الخاص. تستهدف المملكة زيادة هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مما يبرز أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين. يعمل حاليًا في مصر نحو 7 آلاف شركة سعودية، كما يعيش في البلاد حوالي 700 ألف مواطن سعودي، في حين أن 5 آلاف شركة مصرية تعمل في السعودية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومع استمرار “رخاء السعودية” في الحفاظ على نمو مستدام وتوسعها في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، من المتوقع أن يسهم طرح أسهمها في البورصة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق المصري. كما يُعبر هذا الطرح عن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري في ظل الجهود الحكومية لدعم القطاع الزراعي وزيادة الصادرات الغذائية.

إن قرار شركة “رخاء” بطرح أسهمها يُعد خطوة استراتيجية، تعكس رؤيتها طويلة الأمد للنمو والتوسع، مما يؤكد على الدور الحيوي للاستثمارات السعودية في دعم التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين البلدين.

