“اكتشف الآن” مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 21 شوال 1446

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 21 شوال 1446، الموافق 19 أبريل 2025، من الأمور الحيوية لكافة المسلمين في المملكة. إذ ينظر المسلمون إلى الصلاة كركيزة أساسية من أركان دينهم الحنيف، مما يستوجب معرفة أوقات الصلوات الخمس بدقة. في هذا الاطار، يعد تقويم أم القرى الرسمي بمثابة الذي يضمن التزام المصلين بالمواعيد المحددة للأداء.

يتوزع أداء الصلوات الخمس خلال اليوم، وتتراوح بين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، غير أن أوقات الصلاة تتفاوت قليلاً بين مناطق المملكة نظرًا للاختلافات الجغرافية. تعكس تلك الاختلافات تنوع الطبيعة في المملكة، بينما تظل شعائر الصلاة موحدة ومترابطة بإيمان عميق. في هذا التقرير، سوف نستعرض مواقيت الصلاة في مجموعة من المدن الكبرى بالمملكة، مشيرين إلى الأبعاد الروحية والاجتماعية التي تحملها هذه الأوقات.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 21 شوال 1446

تتحدد مواقيت الصلوات في السعودية وفق حركة الشمس والتقويم الهجري، مع وجود اختلافات بسيطة بين المدن المختلفة. اليوم، يقوم المسلمون بأداء الصلوات الخمس في مختلف أرجاء المملكة، استنادًا إلى تقويم أم القرى الذي يعتبر الرسمي لتوقيت الصلاة. يعكس هذا التنوع الجغرافي التزام المواطنين بالمواعيد المحددة، سواءً في المساجد أو في أماكن العمل والحياة اليومية، مما يسهم في تعزيز الانضباط الروحي والديني.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

تُعتبر المدينة المنورة واحدة من أهم المدن الإسلامية، حيث يتحلق المصلون حول المسجد النبوي. يُعطى لهذه المدينة الطابع الروحي الفريد، حيث تم تحديد مواقيت الصلاة بدقة لتلبية احتياجات السكان والزوار. توفر مواقيت الصلاة ما يلزم المصلين من معلومات دقيقة ليتسنى لهم أداء عباداتهم في أوقاتها المناسبة.

الفجر 426 صباحاً.

الظهر 1217 ظهراً.

العصر 346 عصراً.

المغرب 644 مساءً.

العشاء 814 مساءً.

مواقيت الصلاة في تبوك

تتميز مدينة تبوك بموقعها الاستراتيجي في الشمال الغربي من المملكة، مما يمنحها جداول صلاة تتوافق مع طبيعتها. يتمسك سكان المدينة بالمواقيت المحددة، مما يعكس انضباطهم في أداء الصلاة. تعتبر هذه المواعيد مرجعًا لمساعدتهم في الالتزام بالعبادة دون أي تشتت.

الفجر 437 صباحاً.

الظهر 1231 ظهراً.

العصر 403 عصراً.

المغرب 658 مساءً.

العشاء 828 مساءً.

مواقيت الصلاة في الدمام

تُعد الدمام من المدن المحورية في المملكة، حيث تتواجد فيها الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل نشط. تبرز أوقات الصلاة كمعلومة هامة بالنسبة للمصلين، مما يساعدهم على تنظيم يومهم بالشرح طريقة المثلى. وتُظهر مواعيد الصلاة مدى ارتباط المصلين بدينهم في حياتهم اليومية.

الفجر 402 صباحاً.

الظهر 1150 صباحاً.

العصر 322 عصراً.

المغرب 619 مساءً.

العشاء 749 مساءً.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

مكة المكرمة هي قبلة المسلمين، حيث تُقام الصلوات في أجواء روحانية تفوق الوصف. تُحدد مواقيت الصلاة بدقة كبيرة، مما يتيح للمسلمين أداء العبادة في أوقاتها المحددة والمطلوبة. تتمتع المدينة بأهمية دينية خاصة تميزها عن بقية المدن، مما يعزز الطاعة والعبادة في قلوب زوارها.

الفجر 433 صباحاً.

الظهر 1220 ظهراً.

العصر 347 عصراً.

المغرب 643 مساءً.

العشاء 813 مساءً.

مواقيت الصلاة في حائل

تتميز مدينة حائل بجوها الهادئ مما يساهم في تجربة روحية مميزة أثناء أداء الصلوات. يلتزم سكانها بمواعيد الصلاة بدقة، مما يعكس انضباطهم الروحي. توفر التوقيتات المناسبة نوعًا من الأمان النفسي للمصلين، إذ تساعدهم على التركيز في عبادتهم بعيدًا عن مشاغل الحياة.

الفجر 425 صباحاً.

الظهر 1217 ظهراً.

العصر 349 عصراً.

المغرب 646 مساءً.

العشاء 816 مساءً.

مواقيت الصلاة في الطائف

تجمع الطائف بين المناخ المعتدل والأجواء الروحية الخلابة، مما يجعله مكانًا مثاليًا لأداء الصلاة. تحدد مواقيت الصلاة هنا بدقة تساعد المصلين على الالتزام بأوقاتهم دون أي ضغوط، مما يجعل تجربة العبادة أكثر سلاسة ويسر.

الفجر 432 صباحاً.

الظهر 1219 ظهراً.

العصر 346 عصراً.

المغرب 642 مساءً.

العشاء 812 مساءً.

تظل مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 21 شوال 1446 تجسيدًا لوحدة المسلمين وإيمانهم العميق بالشعائر الدينية، رغم التباينات الجغرافية التي تميز مختلف المدن. من مكة المكرمة إلى الدمام، ومن تبوك إلى الطائف، يبقى التزام المسلمين بأوقات الصلاة رمزًا للانضباط والإيمان. يعتمد الجميع على تقويم أم القرى لتحسين تنظيم حياتهم الروحية، مما يعزز اللحمة الدينية بين صفوف المجتمع.

في ختام المطاف، نجد أن الالتزام بمواقيت الصلاة يُجسد قيم التآزر والتآخي بين المسلمين في جميع أرجاء المملكة، مع تنوع المناطق باختلاف خصوصياتها. تبقى مواقيت الصلاة عصب حياة المجتمع المسلم، حيث تشكل منارة للتوجه الروحي والأخلاقي في حياة الأفراد. إن تنظيم أوقات الصلاة بدقة في المملكة ينم عن التزام عميق بروح الطاعة والإيمان، مما يُعزز من الروح المجتمعية ويحفظ قيم الدين في النفوس.