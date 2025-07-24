“اكتشف الآن” أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19 أبريل 2025.. كم تصل سعر السبيكة 100 جرام

الرياض - أميرة القحطاني - تتجه أنظار العديد من المستثمرين والأفراد في السعودية يوم السبت، الموافق 19 أبريل 2025، نحو أسعار الذهب، وذلك في ظل تباين الأحداث الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسواق المحلية والدولية. يستمر المعدن الأصفر كخيار مثالي للعديد من الأشخاص، بسبب قيمته الثابتة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. يسعى المستثمرون إلى تحقيق أقصى استفادة من تذبذب الأسعار في السوق.

لحظات مثيرة تشهدها أسواق الذهب العالمية، حيث تسيطر العديد من العوامل المحلية والدولية على أسعار المعدن النفيس. تشهد الأسواق المحلية ارتفعًا في الطلب على المجوهرات والسبائك، مما يقدم فرصاً استثمارية متنوعة للأفراد. سنقوم في هذا المقال بة أحدث أسعار الذهب في السعودية، بما في ذلك أسعار الجرام، الذهب المستعمل، وأسعار السبائك، وكذلك أسعار الذهب لدى بنك الراجحي، لنقدم رؤية شاملة لسكان المملكة الراغبين في متابعة السوق.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19 أبريل 2025

تستمر أسعار الذهب بكسب اهتمام المستثمرين، حيث سجلت مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية، نتيجة للتذبذبات في الأسواق العالمية. تتأثر هذه الأسعار بعدد من العوامل، ومنها العرض والطلب، والانخفاض العالمي للعملات، إضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في السعودية ليوم السبت، 19 أبريل 2025، بناءً على أحدث المعلومات المتاحة

عيار 24 حوالي 398.64 ريال سعودي (106.30 دولار أمريكي).

عيار 22 حوالي 365.42 ريال سعودي (97.45 دولار أمريكي).

عيار 21 حوالي 348.81 ريال سعودي (93.01 دولار أمريكي).

عيار 18 حوالي 298.98 ريال سعودي (79.73 دولار أمريكي).

عيار 14 حوالي 232.54 ريال سعودي (62.01 دولار أمريكي).

الأونصة حوالي 12,398.82 ريال سعودي (3,317 دولار أمريكي).

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) حوالي 2,790.48 ريال سعودي (744.08 دولار أمريكي).

تُظهر هذه الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمتوسط الأسعار دليل الوطنية السابقة، مما يعكس الاتجاه الصعودي للذهب على الصعيدين المحلي والدولي.

سعر جرام الذهب في السعودية

يعتبر سعر جرام الذهب بمثابة المؤشر الرئيسي لمتابعة حركة السوق، خاصة بالنسبة للمستهلكين الذين يهتمون بشراء المجوهرات أو الاستثمار في الذهب. تتأثر الأسعار بعدد من العوامل، بما في ذلك قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم، والطلب المحلي على المعدن الأصفر. وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة، أظهرت أسعار الجرام كالتالي

عيار 24 398.64 ريال سعودي.

عيار 22 365.42 ريال سعودي.

عيار 21 348.81 ريال سعودي.

عيار 18 298.98 ريال سعودي.

عيار 14 232.54 ريال سعودي.

يفضل العديد من الأشخاص في السعودية شراء عيار 21 و18 للمجوهرات، بسبب التوازن الجيد بين الجودة والسعر، بينما يميل المستثمرون نحو عيار 24 نظرًا لنقاوته العالية.

سعر الذهب المستعمل في السعودية

يحظى الذهب المستعمل بشعبية متزايدة في المملكة، حيث يُعتبر خيارًا اقتصاديًا للأفراد الذين يسعون لتوفير المال. فأسعار الذهب المستعمل تمثل فرصة شراء معقولة، إذ لا تشمل تكاليف المصنعية أو الضرائب الإضافية.

تتضمن أسعار الذهب المستعمل اليوم ما يلي

عيار 24 مستعمل حوالي 368.24 ريال سعودي.

عيار 22 مستعمل حوالي 337.55 ريال سعودي.

عيار 21 مستعمل حوالي 322.21 ريال سعودي.

عيار 18 مستعمل حوالي 276.18 ريال سعودي.

تتفاوت أسعار الذهب المستعمل تبعًا لحالة القطعة ومدى استخدامها. لذا، من المهم الشراء من متاجر موثوقة لضمان الجودة والحصول على سعر عادل.

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

تعتبر السبائك الذهبية الخيار المفضل للعديد من المستثمرين، نظرًا لنقاوتها العالية (عيار 24) ومعدل تكلفة المصنعية المنخفض مقارنة بالمجوهرات. شهدت أسعار السبائك استقرارًا نسبيًا مع ميل للارتفاع، وتتلخص الأسعار اليوم بما يلي

سبيكة 5 جرامات عيار 24 حوالي 1,993.20 ريال سعودي.

سبيكة 10 جرامات عيار 24 حوالي 3,986.40 ريال سعودي.

سبيكة 20 جرامًا عيار 24 حوالي 7,972.80 ريال سعودي.

سبيكة 50 جرامًا عيار 24 حوالي 19,932.00 ريال سعودي.

سبيكة 1 كيلو عيار 24 حوالي 398,640.00 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية اليوم

تحظى سبيكة الذهب 100 جرام باهتمام خاص، حيث تعد الأكثر تداولًا بين أنواع السبائك المختلفة. سجل سعر هذه السبيكة اليوم حوالي 39,864.00 ريال سعودي. تُباع هذه السبائك في متاجر الذهب المتخصصة وأيضًا عبر بنك الراجحي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستثمار طويل الأجل.

سعر الذهب في السعودية لدى بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي واحدًا من أبرز المؤسسات المالية في السعودية التي تقدم خدمات بيع وشراء الذهب بأسعار تنافسية وشفافة. يوفر البنك لعملائه تجربة موثوقة من خلال فروعه المتعددة ووسائل التواصل الرقمي. يمكن الاطلاع على أسعار الذهب لدى بنك الراجحي اليوم كما يلي

عيار 24 حوالي 387.25 ريال سعودي (سعر البيع)، 395.00 ريال سعودي (سعر الشراء).

عيار 22 حوالي 355.00 ريال سعودي (سعر البيع)، 362.00 ريال سعودي (سعر الشراء).

عيار 21 حوالي 339.00 ريال سعودي (سعر البيع)، 345.00 ريال سعودي (سعر الشراء).

سبيكة 100 جرام عيار 24 حوالي 39,500.00 ريال سعودي.

تتميز الأسعار المقدمة من البنك بالاتساق مع السوق المحلية، مع وجود هامش بسيط للتكاليف الإدارية، مما يجعل بنك الراجحي وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين.

في الختام، تستمر أسعار الذهب في السعودية يوم السبت، 19 أبريل 2025، في جذب انتباه الباحثين عن خيارات استثمارية آمنة. سواء كنت تفكر في شراء مجوهرات أو تبحث عن استثمار في السبائك، فإن السوق السعودي توفر خيارات تتناسب مع احتياجاتك. من المهم متابعة الأسعار والأخبار المالية لتظل على اطلاع دائم بما يجري في أسواق الذهب.