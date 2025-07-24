استعدوا الآن حالة الطقس اليوم السبت 19-4-2025 في السعودية.. أمطار رعدية ورياح شديدة

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار متابعة الأحوال الجوية، أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في السعودية ليوم السبت، الموافق 19 أبريل 2025. تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية تتفاوت في شدتها، مما قد يؤدي إلى تشكل سيول في الكثير من المناطق. كما ستكون هناك رياح نشطة قد تؤثر سلبًا على مستوى الرؤية.

حالة الطقس اليوم في السعودية

نتوقع اليوم هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق. ستؤثر هذه الأمطار على مناطق نجران، الباحة، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والرياض، كما ستتوسع لتشمل القصيم وحائل. يُرجى توخي الحذر نتيجة الرياح النشطة التي قد تثير الغبار وتؤثر على جودة الرؤية.

درجات الحرارة اليوم في السعودية

إن المركز الوطني للأرصاد يقدم توقعات دقيقة لدرجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة اليوم، كما يلي

مكة المكرمة درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.

المدينة المنورة درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

الرياض درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 19.

جدة درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

تبوك درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 17.

حائل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 14.

الباحة درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 15.

جازان درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 29.

نجران درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 20.

الطائف درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 17.

كما يُنصح بالاطلاع على التفاصيل الإضافية والمواضيع المتعلقة.

حالة الطقس في مكة المكرمة

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار رعدية تتفاوت في شدتها، حيث قد تبلغ حد الغزارة مما يساهم في تشكل سيول. وبالتالي، تحدث أمطار مصحوبة بزخات من البرد وظهور الرياح العاتية التي قد تؤثر على الرؤية الأفقي.

الحالة الجوية في المدينة المنورة

تظهر التوقعات أن المدينة المنورة ستشهد اليوم أيضًا أمطارًا رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مما قد يؤدي لتشكل السيول. الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تؤدي إلى إنعدام الرؤية الأفقي في بعض الأحيان.

حالة الطقس في الرياض

يستمر تأثير الأحوال الجوية في الرياض، مع توقعات لسقوط أمطار رعدية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. الرياح النشطة قد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية، لذلك يُنصح الحذر والتقيد بإجراءات السلامة.

الأحوال الجوية في جدة

تشهد مدينة جدة حالة من الاستقرار النسبي اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض قليلاً في فترة الليل مما يجعل الأجواء معتدلة.

حالة الطقس في الطائف

من المتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة في الطائف، مصحوبة بزخات من البرد ووجود رياح قوية قد تسبب تدهور الرؤية. لذا، يُنصح بالحذر أثناء التنقل في هذه الظروف.

الحالة الجوية في تبوك

تبوك ستشهد تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر، مع غيوم متفرقة تغطي الأفق، مما يؤثر على الرؤية في البداية.

الحالة الجوية في حائل

من جهة أخرى، تشهد مدينة حائل بعض الأمطار الخفيفة، حيث ستقوم الرياح النشطة بإثارة الغبار مما قد يؤدي لتقليل مستوى الرؤية.

الحالة الجوية في المنطقة الشرقية

أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، تتواصل التوقعات بهطول أمطار خفيفة، مع اعتدال درجات الحرارة خلال النهار، بينما ستنخفض تدريجيًا ليلاً.

حالة الطقس في البحر الأحمر

سيتوقع نشاط الرياح في البحر الأحمر، حيث تتجه الرياح شمالية غربية إلى شمالية، بمتوسط سرعة يتراوح بين 12 و35 كم/ساعة وقد تصل إلى 45 كم/ساعة بالقرب من مضيق باب المندب. ويُتوقع كذلك ارتفاع الأمواج بين نصف متر إلى متر ونصف، مما يشير إلى حالة مستقرة نسبيًا لحركة الموانئ.

حالة الطقس في الخليج العربي

في الخليج العربي، من المتوقع نشاط الرياح السطحية الغربية إلى الشمالية الغربية بسرعات تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة، مما يجلب أمواجًا خفيفة إلى متوسطة، مما يعني أيضًا استقرار حركة الموانئ.

تختلف الأحوال الجوية في السعودية من منطقة لأخرى اليوم، حيث يتوجب على المواطنين والمقيمين في المملكة أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم. يجب عليهم متابعة التحديثات المعلنة من المركز الوطني للأرصاد لضمان سلامتهم. باختصار، حالة الطقس اليوم تتطلب الاستعداد لأنماط مناخية متنوعة وتأثيرات محتملة على الحياة اليومية.