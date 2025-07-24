الخطوة الأولى للتملك.. التسجيل في برنامج الدعم السكني 1446 وشروط التقديم

الرياض - أميرة القحطاني - تعد مبادرة الدعم السكني واحدة من أبرز المبادرات التي طرحتها المملكة السعودية لدعم المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل والأسر الفقيرة وتوفير حياة كريمة، وقد شهد البرنامج إقبال كبير من المواطنين، إذ يعد أحد السبل لتوفير حياة كريمة وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم، لكن حددت وزارة الإسكان بعض الشروط الواجب توافرها لضمان نجاح التسجيل في برنامج الدعم السكني، وسوف نتناول بعض التفاصيل في السطور التالية.

تحرص الحكومة السعودية على راحة المواطنين، لذا تسعي إلى طرح كافة الخدمات إلكترونيا للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والمجهود ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيقا لرؤية المملكة لعام 2030، لذا أعلنت الحكومة السعودية بالتنسيق مع وزارة الإسكان عن طرح منصة سكني، إذ تعد من أفضل المنصات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين التسجيل في برنامج سكني، لذا يمكن لكافة الراغبين التسجيل في البرنامج بإتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية لابد من التوجه إلى منصة سكني الإلكترونية.

بعد ذلك عليك النقر على تسجيل الدخول وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

عليك اختيار برنامج الدعم السكني، ثم تحديد أيقونة التسجيل في الدعم.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد منها.

لابد من مراجعة كافة البيانات الشخصية لضمان نجاح عملية التسجيل.

أخيراً عليك النقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التقديم على الدعم السكني لعام 1446

حددت وزارة الإسكان بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على مسكن مناسب، وجاءت هذه الشروط كما يلي: