شكرا لقرائتكم خبر عن يومان فقط قبل انتهاء مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الجوازات السعودية من خلال حسابها على "إكس"، تبقي يومين فقط على انتهاء مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية، خلال المدة المحددة.
وأكدت الجوازات على سرعة الاستفادة من المبادرة، التي بدأت بتاريخ 1/1/1447هـ، وتنتهي بتاريخ 1/1/1447هـ.
