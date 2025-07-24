الارشيف / اخبار السعوديه

يومان فقط قبل انتهاء مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجوازات من خلال حسابها على "إكس"، تبقي يومين فقط على انتهاء مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية، خلال المدة المحددة.
وأكدت الجوازات على سرعة الاستفادة من المبادرة، التي بدأت بتاريخ 1/1/1447هـ، وتنتهي بتاريخ 1/1/1447هـ.
