شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تمثل المملكة في اللقاء الكشفي العالمي الـ16 للجوالة بالبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في اللقاء الكشفي العالمي السادس عشر للجوالة (Moot)، الذي تستضيفه جمهورية البرتغال خلال الفترة من 25 يوليو حتى 3 أغسطس 2025، بمشاركة أكثر من 6,000 جوال يمثلون مختلف دول العالم. ورش عمل وبرنامج متكامل باللقاء ويُفتتح اللقاء رسميًا في العاصمة لشبونة، ويتضمن برنامجًا ثريًا يبدأ برحلة استكشافية في مناطق مختلفة من البرتغال ضمن ما يعرف ببرنامج "Paths”، ثم ينتقل المشاركون إلى المخيم الرئيسي في منطقة بوشاكينيو قرب مدينة بورتو، حيث يخوضون تجربة تمتد لخمسة أيام تتنوع فيها الأنشطة الثقافية والجغرافية والتقليدية المرتبطة بالمجتمع البرتغالي.

ويشهد "المخيم الرئيسي” تنظيم ورش عمل مهارية، وتبادلات ثقافية بين الوفود، إلى جانب الاحتفال باليوم الدولي، الذي يُعرّف خلاله كل وفد مشارك بثقافته الوطنية، فيما يُختتم اللقاء بحفل ختامي في مدينة بورتو. تنمية المهارات وقيم التبادل الثقافي وتأتي مشاركة الجمعية في إطار تعزيز القيم العالمية للحوار والتفاهم والتبادل الثقافي، وتنمية مهارات الجوالة السعوديين القيادية والاجتماعية، وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تأهيل شباب فاعلين عالميًا.

ويُذكر أن اللقاء الكشفي العالمي للجوالة يُنظَّم كل أربع سنوات، ويُخصص للشباب من 18 إلى 25 عامًا، فيما يشارك من تجاوزوا 26 عامًا ضمن فرق الخدمة الدولية (IST).