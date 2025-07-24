شكرا لقرائتكم خبر فعاليات تراثية متنوعة تجذب الزوار في مهرجان «بيت حائل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعاليات مهرجان بيت حائل «البيت بيتكم.. يا بعد حيي» في نسخته الرابعة، بمتنزه أجا بارك، توافد أكثر من 65 ألف زائر وزائرة من مختلف الأعمار منذ انطلاقته، في أجواء تراثية ثقافية مشوقة ضمت أجنحة من الحرف والمشغولات اليدوية والأكلات الشعبية التراثية مختلفة الأصناف، وأجنحة النقوش الثمودية.

كما احتوى بيت حائل على جناح الفن التشكيلي لأبرز الفنانين بالمنطقة، وجناح لفن «الريزون»، إضافة إلى مسرح الفنون الشعبية بمنطقة حائل والنماذج السكنية المستوحاة من الإرث والتقاليد، إضافة إلى العروض والأجنحة والمعارض المنوعة لضيف الشرف منطقة عسير.

وشهد المهرجان زيارة عدد من رؤساء الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة، مشيدين بما يحويه مهرجان بيت حائل من فعاليات أرجعتهم بالذاكرة لسنوات ماضية كان يعيشها الآباء والأجداد، وطرق استخداماتهم في توفير متطلباتهم اليومية.